Foot : 20 ans après la victoire de la France en Coupe du monde, les Bleus de 1998 reviennent pour un "match de légende"

Le match se déroulera le 12 juin à la U Arena de Nanterre, a annoncé TF1.

Le résultat avait déchaîné le Stade de France, à Saint-Denis, et plus largement tout le public français. Le 12 juillet 1998, la France remportait la Coupe du monde de football contre le Brésil, 3-0. Vingt ans plus tard, les Bleus de 98 vont rechausser les crampons pour affronter les "plus grands joueurs étrangers du Mondial 98", explique L'Equipe. Le match se déroulera le 12 juin à la U Arena de Nanterre (Hauts-de-Seine), a annoncé TF1 lundi 12 mars.

⚠️ Pour fêter les 20 ans de la victoire de @equipedefrance en Coupe du Monde, France 98 sera opposée à une sélection FIFA 98 le 12 juin 2018 à la @UArena ! #france98 #f98 pic.twitter.com/ufsGe5BhQW — Téléfoot (@telefoot_TF1) 12 mars 2018

"Tous les Bleus de 98 seront présents, les 22 mais également les 6 de la liste élargie", a précisé Laurent Blanc lors d'une conférence de presse. Pour assister à ce "match de légende", les billets seront en vente dès le 19 mars. "Ce sera une grande et belle fête, organisée pour les gens qui ont connu 98 mais aussi pour les plus jeunes qui n’ont pas connu cette épopée", a promis le milieu de l'époque Youri Djorkaeff.