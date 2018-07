Russie : la Coupe du monde, un moyen de donner une image plus "sympa" du pays

Le monde entier se retrouve sur la place Rouge pour jouer au football ou participer au match sur les fan zones. Une atmosphère bon enfant et amicale qui surprend les supporters étrangers. "C'est ma première visite en Russie, et je suis très impressionné par leur hospitalité", témoigne l'un d'entre eux. Pour cet autre supporter, "tous les gens qu'on a rencontrés sont sympas et brillants, et ce qu'on a pu voir de la Russie à travers les médias est très différent de la réalité".

Gagner en prestige à l'international

Certains médias russes proches du pouvoir profitent de la Coupe pour régler leurs comptes avec les médias étrangers. "Je pense que le plus important maintenant, c'est que les fans leur famille et amis comprennent combien certains médias occidentaux ont montré la Russie sous un jour préjudiciable et déformé", confie Margarita Simoyan, rédactrice en chef RT en anglais. Le Coupe du monde en Russie aura coûté 10 milliards d'euros ; un moyen onéreux pour l'État de gagner en prestige et de donner une image plus sympathique du pays.