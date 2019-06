VIDEO. Emmanuel Macron remet la Légion d'honneur aux footballeurs français champions du monde

Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée l'équipe de France masculine de football, championne du monde 2018, pour remettre à chacun des joueurs la Légion d'honneur. "Ce titre ne couronne pas seulement ces deux mois d'abnégation collective. Il consacre une pensée, une volonté, un état d'esprit fondé sur la solidarité, la résilience, l'humilité, la rigueur, le goût de l'effort et du don de soi au service du groupe, a assuré le président de la République. C'est la marque de cette équipe et du choix qui a été fait."

Emmanuel Macron a tenu à saluer le travail du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, et plus largement de tous les acteurs du football. "Je veux saluer la mobilisation de toute la famille du football français", a dit le chef de l'Etat. "Cette immense victoire – la plus belle de toute – n'est donc pas née en Russie. Elle s'est dessinée il y a longtemps, en pleine reconstruction après les traumatismes que nous avions connus", a-t-il rappelé, évoquant notamment l'Euro 2012. "Je veux ici remercier chacun pour tout le travail fait durant ces années parce que tout ça ne se construit pas en quelques mois. (…) Cette victoire vient de loin."