Eurozapping : la fin du match de Coupe du monde France-Belgique fait l'événement

En Belgique, on garde la tête haute sur le plateau de la RTBF malgré la défaite en demi-finale de la Coupe du monde de football face à la France 1-0 mardi 10 juillet. Mais techniquement rien ne fonctionne. C'est décidément une mauvaise soirée. En Italie, la Rai diffuse les premières images de la fête en France qui a lieu sur les Champs-Elysées à Paris.

Les Russes peu enthousiastes

En Allemagne, l'ARD analyse le match. "C'est mérité. L’équipe qui a déployé la meilleure défense gagne. Ce n'était pas du grand football, mais c'est justifié", selon un spécialiste du foot. "La Belgique ne nous a pas donné le spectacle attendu. Les Belges avaient l'air un peu bloqués ou alors les Français ont résolu les choses avec une incroyable intelligence", renchérit un autre.

Pour les Russes, pas de quoi s'exciter. Enfoncés dans leur fauteuil au milieu d'un décor de ballons factices, ils évoquent la victoire française avec beaucoup de retenue : à peine le résultat et une photo d'Emmanuel Macron pour illustrer leurs propos avant de lancer leur premier direct sur la défait des Belges. Sur la BBC, on retient son souffle avant la seconde demi-finale mercredi entre l'Angleterre et la Croatie.

