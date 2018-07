Coupe du monde : un rêve de supporter pour les Français sur place

À 24 heures du coup d'envoi du quart de finale de la Coupe du monde, les supporters de la France et de l'Uruguay s'échauffent. Au milieu d'une farandole improvisée, un père et ses deux enfants de 6 et 9 ans qui assistent à tous les matchs de l'équipe de France. Sur les bords de la Volga, le Mondial est une fabrique à souvenirs pour ces familles venues de toute la France.

Un rêve

Un père et son fils venus du Pas-de-Calais ont décidé au dernier moment de venir assister au quart de finale. "J'ai dit : 'Allez, on réserve directement sur internet', c'était un rêve de père d'emmener son gamin en quart de finale", explique le père de famille aux côtés de son fils ravi. Les supporters de l'équipe de France espèrent une victoire même si les chiffres ne plaident pas en leur faveur. Au cours des huit dernières confrontations entre les deux pays, la France ne s'est imposée qu'une seule fois.

Le JT

