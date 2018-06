Coupe du Monde : les Bleus se sont installés en Russie

Ҫa y est : c'est parti pour les Bleus. Arrivée hier soir, dimanche 10 juin, sous le ciel cotonneux de Moscou (Russie), l'équipe de France a rejoint son hôtel dans la ville d'Istra, à une soixantaine de kilomètres de la capitale. La presse internationale les y attendait de pied ferme ; elle n'a vu que l'autocar passer. Les joueurs ont rejoint leur hôtel, et un agent infiltré, un certain Benjamin Mendy, a publié une vidéo de l'ambiance dans le couloir. Un hôtel plutôt haut de gamme, avec tout ce qu'il faut pour se préparer à la victoire : piscine, sauna, etc. Il faut bien cela pour se motiver encore plus.

Premier match contre l'Australie samedi 16 juin

À quelques kilomètres, le stade d'entraînement, déjà sous bonne garde, et les jeunes footballeurs d'Istra sont impatients de rencontrer l'équipe de France. Ce matin, lundi 11 juin, très tôt, c'est l'équipe du Brésil, quintuple championne du monde, qui est arrivée ; signal définitif que le mondial va commencer. La France jouera samedi 16 juin son premier match contre l'Australie. Un premier test, alors que les fan zones font monter la pression.

