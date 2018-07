Coupe du monde 2018 : le rêve éveillé du jeune Yannel

Sur son cahier, il a presque tous les autographes. À 11 ans, Yannel Chroné, fan de football, a vécu un rêve éveillé. Assis en tribune présidentielle, invité par Emmanuel Macron, il a vécu la victoire des Bleus en Russie. "Quand le match était fini, on est allé près des vestiaires et j'ai attendu. Pogba m'a donné un maillot", explique-t-il, des étoiles dans les yeux.

Une première rencontre dans les Yvelines

Un voyage exceptionnel, inoubliable, né d'une précédente rencontre. Il y a un an, Emmanuel Macron visite une base nautique dans les Yvelines et Yannel, lui, est intrigué par la voiture présidentielle. Le dialogue s'installe et le président le laisse même monter dans l'habitacle. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la mère de Yannel Chroné a reçu un drôle d'appel il y a deux jours, qui lui explique que le président avait sélectionné Yannel pour participer à la demi-finale de la Coupe du monde. Pour ne rien oublier, Yannel a pris de nombreuses photos. Un voyage intense, épuisant, mais, peu importe, Yannel est encore en plein rêve.

