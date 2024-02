Direct Football : la meilleure des CAN de l’histoire ? Article rédigé par France Info Radio France

Le Talk de franceinfo revient sur la CAN 2024, après la victoire de la Côte d’Ivoire dimanche soir. Thomas Sellin et Franck Ballanger reçoivent Karim Baldé, président de Bal production, spécialisé dans la couverture de la CAN et Hervé Kouamouo, journaliste et consultant spécialisé dans le football africain.

Pourtant quasiment éliminée dès le premier tour, la Côte d’Ivoire, pays hôte de la compétition, a remporté la Coupe d’Afrique des nations (CAN) dimanche 11 février. Le début de la compétition a été pourtant difficile pour les Éléphants, avec la démission de leur sélectionneur Jean-Louis Gasset. Mais ces derniers ont surmonté les obstacles, jusqu’à décrocher le Graal face au Nigeria. La Côte d’Ivoire résiliente durant la compétition

Une victoire presque inattendue pour la Côte d’Ivoire. Quelques semaines plus tôt, l’équipe avait été humiliée à domicile face à la Guinée Equatorale (4-0), puis repêchée en huitièmes de finale avant d'éliminer successivement le tenant du titre sénégalais, le Mali puis la République démocratique du Congo.

