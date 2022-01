CAN 2022 : le Maroc solide face au Ghana, Sadio Mané et Naby Keita déjà décisifs... ce qu'il faut retenir des rencontres de lundi

Après le coup d'envoi donné par le Cameroun dimanche face au Burkina Faso (2-1), la Coupe d'Afrique des nations se poursuivait, lundi 10 janvier, avec quatre nouvelles rencontres dans les groupes B et C. Le Sénégal, le Maroc et la Guinée ont réussi leur entrée dans la compétition, alors que le Gabon s'est imposé face aux Comores, qui disputaient leur premier match de l'histoire dans la compétition.

Le match : le Maroc remporte son premier choc face au Ghana

Il aura fallu attendre 83 minutes pour voir les Lions de l'Atlas prendre le dessus sur les Black Stars. 83 minutes indécises, pas vraiment riches en actions (cinq tirs cadrés au total sur 17) et où les 22 acteurs ont semblé subir la chaleur et l'humidité qui régnaient ce lundi au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

C'est un pensionnaire de Ligue 1, en la personne de Sofiane Boufal (Angers), qui est venu offrir la victoire au Maroc d'un Vahid Halilhodzic aux anges au coup de sifflet final, lui qui mesure sans doute l'importance de cette première victoire dans la compétition. À l'affût dans la surface ghanéenne après une déviation involontaire de Thomas Partey, Boufal a saisi l'occasion pour tromper Joe Wollacott d'une belle frappe croisée du droit et rapporter les trois premiers points à sa sélection dans le groupe C. Les coéquipiers des frères Ayew, eux, sont d'ores et déjà sous pression avant de défier le Gabon le 14 janvier.

FIN DU MATCH ⏰



#TeamMorocco 1️⃣-0️⃣ #TeamGhana



Le Maroc a réussi à sceller la victoire contre le Ghana, grâce à un but de Sofiane Boufal!



#TotalEnergiesAFCON2021 | #CAN2021 | #MARGHA pic.twitter.com/vitnkTMhKs — #TotalEnergiesAFCON2021 - FR (@caf_online_FR) January 10, 2022

Les joueurs : Sadio Mané porte déjà le Sénégal, Naby Keita victorieux avec la Guinée

Avant le Maroc, les Lions de la Teranga aussi ont attendu les derniers instants pour lancer leur CAN 2022. Les toutes dernières secondes, même. Sur une ultime frappe de Pape Gueye à la 97e minute (!) de la partie, Kelvin Madzongwe est l'auteur d'un tacle malheureux qui voit le cuir rebondir sur son bras. Penalty cruel pour les Zimbabwéens, qui voient s'avancer Sadio Mané devant leur portier Petros Mhari. Le joueur de Liverpool ne manque pas le coche et offre le but de la victoire aux siens pour ce premier match du groupe B, où ils ont dû composer avec 11 joueurs absents (sur une liste de 28) pour cause de tests positifs au Covid et recourir à leur troisième gardien, Seny Dieng.

"On s'attendait à ce genre de match, la Coupe d'Afrique des nations est une compétition compliquée", rappelait Mané après le match. "Je pense que pendant les 25 premières minutes on a bien joué mais on a manqué de réalisme. On a su gérer mentalement et jusqu'à la fin on y a cru. On a su faire le nécessaire même avec nos absents, ces trois points sont très importants."

Un autre joueur des Reds a été brillant ce lundi avec sa sélection. Le milieu de terrain Naby Keita, l'un des rares joueurs guinéens non touchés par le Covid avant la rencontre (cinq absents : Mikaël Dyrestam, Seydouba Soumah, Fodé Camara, Mory Konaté et Morgan Guilavogui) a été élu homme du match face au Malawi (1-0). Le capitaine du Sily national n'est pourtant pas celui qui a fait basculer la rencontre, à la 35e minute : c'est bien le latéral gauche toulousain Issiaga Sylla qui a permis à la Guinée de débuter cette CAN par un succès.

Les deux hommes forts de Jürgen Klopp à Liverpool, Keita et Mané, ont désormais rendez-vous vendredi à 14h pour un match crucial dans ce groupe B.

La première : les Comores n'ont pas démérité mais s'inclinent face au Gabon

132e nation mondiale, reconnu par la Fifa en 2005, l'archipel des Comores, 870 000 habitants, a vécu un moment d'histoire ce lundi. Pour la première fois qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, la sélection coachée par Amir Abdou était proche d'accrocher le Gabon de Denis Bouanga à Yaoundé. Un seul but, inscrit par Aaron Boupendza sur une frappe en angle fermé à la 16e minute, a permis aux Panthères de remporter la victoire. Un succès plus que bienvenu pour la sélection, privée d'Aubameyang et Lemina, positifs au Covid-19, et dont la fédération a été touchée par des scandales d'abus sexuels il y a quelques semaines.