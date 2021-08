Mort de Gerd Müller : le monde du football rend hommage au roi des buteurs

La nouvelle était crainte depuis plusieurs mois, elle a été reçue comme un choc. Dimanche 15 août, le Bayern Munich a annoncé dans un communiqué le décès de Gerd Müller à l'âge de 75 ans. L'ancien attaquant allemand et Ballon d'or 1970 souffrait de la maladie d'Alzheimer. Très vite après l'annonce, les hommages ont été nombreux sur les réseaux sociaux.

Le Bayern pleure sa légende

Après l'annonce du décès de Gerd Müller, le Bayern Munich, le club où il a évolué pendant quinze ans, a tenu à lui rendre hommage dans une galerie photos retraçant sa "carrière incomparable". Müller "a été l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du FC Bayern", a écrit le club. "C'est un jour triste et noir pour le Bayern et tous ses fans, s'est ému le président du club bavarois Herbert Hainer, dans un communiqué. Gerd Müller fut le plus grand attaquant qu'il n'y ait jamais eu, une personnalité du football mondial." En parallèle, le site internet du club bavarois arbore les couleurs noir et blanc, en signe de deuil, tout comme son logo sur les réseaux sociaux.

Gerd Müller zählte zu den wichtigsten Spielern in der Geschichte des FC Bayern.



Die Bilder einer unvergleichlichen Karriere: https://t.co/KuyMLncMZx pic.twitter.com/F9Kg4Ug28E — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

L'attaquant polonais du Bayern, Robert Lewandowski, qui a notamment battu en mai 2021 le record des 40 buts inscrits par le "Bomber" en 1971-1972 en Bundesliga, a publié en story sur son compte Instagram une photo de la légende allemande accompagnée d'un symbole de prière, mains jointes.

L'Allemagne en deuil

La Mannschaft a elle aussi publié un message en hommage à "l'un des plus grands footballeurs allemands de tous les temps". Son ancien gardien Oliver Kahn, aujourd'hui dirigeant du Bayern, s'est lui exprimé en saluant Müller, "l'une des plus grandes légendes du Bayern, ses performances restent inégalées jusqu'à ce jour et feront éternellement partie de la grande histoire du Bayern et du football allemand."

Bastian Schweinsteiger, le milieu de terrain et champion du monde 2014 avec la Mannschaft, a quant à lui salué la carrière de Gerd Muller et son impact sur le club bavarois. "Sans cet homme, le Bayern ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et la plupart de nos carrières n'auraient probablement pas été possibles."

Thank you, Gerd! Without this man, @FCBayern would not be like it is today and most of our careers would probably not have been possible. My thoughts are with his family, I am grateful to call him one of my coaches… pic.twitter.com/l9A0JdPV35 — Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) August 15, 2021

Un hommage au-delà de ses frontières

À l'étranger aussi, les hommages sont nombreux. L'ex-international italien Franco Baresi a tweeté : "Repose en paix, légende du football mondial". L'ancien attaquant anglais, Gary Lineker, a lui été secoué par l'annonce de la disparition du "Bomber" et a évoqué ses souvenirs. "J'ai adoré le regarder quand j'étais enfant et j'ai beaucoup appris en le regardant. Le plus grand buteur de surface que j'ai jamais vu", a-t-il écrit.

Very sorry to hear that Gerd Müller has passed away. Loved watching him as a child and learnt so much from doing so. The greatest penalty box goal scorer I’ve ever seen. #RIPGerd — Gary Lineker (@GaryLineker) August 15, 2021

En France, l'AS Saint-tienne a été un des premiers clubs de l'Hexagone à rendre hommage au "grand adversaire qui appartient aussi à notre histoire". En 1976, les Verts avaient subi la loi du Bayern de Müller en finale de la Coupe des clubs champions. Pour Jacques Vendroux, consultant football de franceinfo, "Gerd Müller fait partie de ces joueurs légendaires, comme Pelé. Il était tout. Il était le parfait avant-centre." "On a tous été une fois dans notre vie Gerd Müller, on a rêvé d'être Gerd Müller (...). Si le football est aussi fort aujourd'hui c'est aussi grâce à ces grands joueurs du passé, comme Zico, Platini et Gerd Müller", témoigne-t-il encore.