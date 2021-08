Football : Gerd Müller, attaquant légendaire du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne, est mort à l'âge de 75 ans

"Der Bomber" n'est plus. Légendaire buteur allemand des années 1960 et 1970, l'ancien joueur du Bayern Munich, Gerd Müller est décédé, dimanche 15 août, à l'âge de 75 ans comme l'a annoncé le club bavarois.

Attaquant ultra-prolifique avec 365 buts en 427 matches de Bundesliga, un record absolu en Allemagne, il a longtemps détenu le record du plus grand nombre de buts inscrits en championnat sur une même saison avec 40 réalisations lors de la saison 1971-1972. Il a inscrit 722 buts en 779 matches au total dans sa carrière et remporté le Ballon d'Or en 1970. Au cours de sa carrière, il a également remporté un Championnat d'Europe en 1972 et une Coupe du monde 1974 avec l'Allemagne de l'Ouest.