Bundesliga : Robert Lewandowski dépasse Gerd Müller et s'empare d'un record historique

Il a attendu la dernière minute du temps règlementaire pour entrer encore un peu plus dans l'Histoire. Lors du match entre le Bayern Munich et Augsbourg samedi 22 mai, Robert Lewandowski a marqué son 41e but de la saison en championnat et a ainsi battu le vieux record de Gerd Müller (40 buts sur une seule et même saison de Bundesliga) de 40 réalisations, lors de la saison 1971/1972.