Paris-Roubaix : un parcours impitoyable, une quête pour Van der Poel et Van Aert... Ce qu'il faut savoir sur cette 120e édition

Les coureurs partiront dimanche de Compiègne pour se mesurer à la reine des Classiques.

Place à l'enfer du Nord. Après un Tour des Flandres de haute volée, Tadej Pogacar laissera le champ libre, dimanche 9 avril, à Mathieu van der Poel et Wout van Aert, tous deux punis par l'ogre slovène dans les monts flamands. Tout au long des 256,6 kilomètres du parcours, le duel au sommet entre les deux frères ennemis promet de faire des étincelles, avec un même objectif pour les deux hommes : un premier succès sur cette épreuve.

Un parcours impitoyable avec 54,5 kilomètres de pavés

L'enfer du Nord porte bien son nom. 256,6 kilomètres séparent le départ de Compiègne et l’arrivée sur le vélodrome de Roubaix, avec pas moins de 54,5 kilomètres de pavés répartis sur 29 secteurs. Cette 120e édition de Paris-Roubaix reprend les standards des années précédentes, outre le retour du secteur d’Haspres (au kilomètre 139,6) qui n’a plus été proposé sur le parcours depuis l'édition 2004. Les différentes difficultés iront crescendo jusqu’au passage dans la mythique Trouée d’Arenberg, située à un peu moins de 100 kilomètres de l’arrivée.

Des chèvres embauchées pour nettoyer les pavés de la Trouée d’Arenberg, le 4 avril 2023, à l'occasion de la 120e édition de Paris-Roubaix. (MAXPPP)

L'un des secteurs pavés les plus difficiles du parcours, long de 2,3 kilomètres, donnera une première idée des principaux concurrents taillés pour la victoire. Par la suite, les cadors auront l’occasion de s’expliquer durant les deux autres secteurs clés de Mons-en-Pévèle (3 kilomètres) et du Carrefour de l’Arbre (2,1 kilomètres).

Qui pour aller chercher Mathieu van der Poel et Wout van Aert ?

La bataille annoncée avant le Tour des Flandres n'a pas déçu. Si Tadej Pogacar a mené la danse sur le Ronde, écœurant Mathieu van der Poel et Wout van Aert, les cartes seront rebattues dans le nord de la France en son absence. Sans le leader de la Team UAE Emirates, les deux coureurs se présenteront en grands favoris. Mais le Belge Wout van Aert, incapable de suivre la roue de ses deux rivaux le week-end dernier, a laissé entrevoir une faille dans l'armure.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), le 2 avril 2023, lors du Tour des Flandres. (POOL DION KERCKHOFFS / AFP)

Difficile toutefois de donner un pronostic, les onze dernières éditions ayant été remportées par onze coureurs différents. Sans compter les deux monstres du cyclisme mondial, la liste des vainqueurs potentiels est longue. En tête, Mads Pedersen, troisième du Tour des Flandres, Filippo Ganna, deuxième derrière Van der Poel à Milan-Sanremo, ou encore Dylan van Baarle, victorieux la saison dernière sur Paris-Roubaix avec la formation Ineos Grenadiers, qui devrait cependant rouler dans l'intérêt de son nouveau leader d'équipe chez Jumbo-Visma, Wout van Aert.

Enfin une victoire française après 26 ans d'attente ?

Cela fait vingt-six ans, depuis la victoire de Frédéric Guesdon en 1997, qu'un coureur tricolore n'a pas inscrit son nom au palmarès de Paris-Roubaix. Quatre noms ressortent. Vainqueur de Gand-Wevelgem puis d’À travers la Flandre, Christophe Laporte devra bénéficier d'un scénario très favorable pour s'imposer sur les pavés du Nord. Le coéquipier de luxe de Wout van Aert aura en effet pour mission première de propulser le Belge vers la victoire. En cas de panne de son leader, le Provençal aura son mot à dire.

Wout van Aert (à gauche) a laissé la victoire à son coéquipier de la Jumbo-Visma Christophe Laporte (à droite) sur Gand-Wevelgem, le 26 mars 2023. (JASPER JACOBS / AFP)

Valentin Madouas, malade et contraint d'abandonner sur le Ronde, aura à cœur de représenter au mieux la Groupama-FDJ, privée d'Arnaud Démare. Enfin, Anthony Turgis, deuxième d’À Travers la Flandre en 2019 et quatrième du Tour des Flandres en 2020, a déjà prouvé son amour pour les classiques dites "flandriennes". D'autant qu'il n'a encore jamais eu l'occasion de briller sur ses trois participations à Paris-Roubaix (18e en 2019, 13e en 2021, abandon en 2022).

Où et quand suivre Paris-Roubaix ?

La Reine des classiques sera à suivre sur tous les écrans, dimanche 9 avril, à partir de 10h50 sur France 3 ou sur le site france.tv. Cette 120e édition est commentée par Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert, tandis que Thomas Voeckler et Nicolas Geay seront sur les motos au cœur de la course.