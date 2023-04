Tour des Flandres 2023 : Van der Poel-Pogacar-Van Aert, intouchable trio ?

Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar ont survolé le début de saison des flandriennes avant le "Ronde" dimanche.

Un cavalier seul, mais à trois. Vendredi 24 mars, les amateurs de la petite reine ont été invités à un banquet dans la cour des très grands. Sur le Grand Prix E3, répétition grandeur nature de la grande flandrienne, le Tour des Flandres disputé dimanche 2 avril, Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar ont offert un spectacle d'une immense intensité.

A-t-on déjà vu pareil trio se mesurer sans compter sur les flandriennes ? Elles ont, par le passé, offert quelques joutes mémorables, des mano a mano entre Tom Boonen, Fabian Cancellara et Philippe Gilbert au début de la décennie 2010, l'émergence de Peter Sagan ou Greg van Avermaet par la suite. Mais un tel alignement des planètes entre trois cadors du cyclisme reste un fait rare à l'aube d'un Monument. Van Aert devant van der Poel et Pogacar, le plus beau podium dans les annales de l'E3 ? "Je suis d'accord… Parce que j'en suis au milieu", s'est amusé le vainqueur belge. Parce qu'il sait que triompher au nez et à la barbe de ses deux compères n'a rien d'un mince exploit.

Ils nous ont offert un E3 du tonnerre : revivez la sublime bataille entre van Aert, van der Poel et Pogacar, à dix jours du Tour des Flandres pic.twitter.com/y3Bz79oEa5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 24, 2023

Sur l'E3, qui emprunte une partie de la route du Tour des Flandres, chacun a joué son rôle. Van der Poel a dynamité la course loin de l'arrivée. "Je voulais que le final soit le plus long et difficile, pour me préparer à la semaine prochaine, a expliqué MVDP. Cela a clairement marché."

Pogacar est encore en apprentissage

Pogacar, lui, a appris pour ce qui n'était que la troisième classique pavée de sa carrière chez les pros. Pas toujours idéalement placé, le Slovène s'est démené, et a fini par le payer. "C'était un peu frénétique pour se positionner, je ne fais pas cette course si souvent, donc je dois m'y habituer, a décrypté le coureur d'UAE Team Emirates. J'ai dû puiser un peu d'énergie, mais je ne ferai pas cette erreur dimanche. Surtout qu'avec Van der Poel et Van Aert, c'est compliqué de les lâcher où que ce soit, dans n'importe quelle côte." Ces quelques tâtonnements ont offert une course de mouvements, où Van Aert a fini par avoir raison pour avoir mieux attendu son tour.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), le podium du Grand Prix E3, disputé le 24 mars 2023 (JASPER JACOBS / BELGA)

La concurrence, elle, n'a pu que constater l'écart avec l'hydre à trois têtes. Même les équipiers de Van der Poel et de Van Aert n'ont pu tenir la cadence alors qu'il restait encore 40 kilomètres à boucler. Le premier poursuivant, Matteo Jorgenson, est à plus de 30 secondes, et ils ne sont que quatre autres à avoir fini sous la minute, neuf à moins de deux minutes. Lors de Milan-San Remo déjà, une semaine plus tôt, seul Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) avait pu suivre le trio dans une course à l'écrémage plus tardif.

Trois visages, une même ambition

Les flandriennes ont fréquemment été l'affaire de spécialistes, des grands noms du peloton, mais pas toujours les plus grands réunis comme ces trois comparses sur l'E3, et ce dimanche sur le Tour des Flandres. Wout van Aert et Mathieu van der Poel, 28 ans, arrivent au pinacle de leur carrière. Tadej Pogacar, avec ses 24 printemps, ferait presque figure de petit nouveau de la bande si l'on ne parlait pas d'un virtuose voué à marquer toute une génération, avec déjà deux succès sur le Tour de France.

"Battre Van der Poel et Pogacar rend cette victoire encore plus spéciale, décrivait Wout van Aert après le Grand Prix E3. L'un parce qu'il est toujours fort sur les grandes classiques, l'autre parce qu'il a gagné le Tour de France et que ce qu'il est capable de faire dans ce genre de course très animée est juste exceptionnel. Ce sont de très grands champions qui m'obligent à donner le meilleur de moi-même." Le reste du plateau est prévenu pour le Tour des Flandres, où le duo Van der Poel-Pogacar aurait déjà pu se jouer la victoire en tête-à-tête en 2022.

La liste des outsiders a de l'allure, du champion du monde 2019 Mads Pedersen à Biniam Girmay ou Tom Pidcock s'il est bien remis de son traumatisme crânien subi sur Tirreno-Adriatico. Côté tricolore, trois noms ressortent : Julian Alaphilippe, certainement revanchard après son début de saison modeste, Christophe Laporte, coéquipier de Wout van Aert qui lui a offert Gand-Wevelgem dimanche dernier, ou encore Valentin Madouas, troisième l'an dernier et de plus en plus à l'avant sur les courses d'un jour. "Je ne dirais pas que Van Aert, Van der Poel et Pogacar sont inatteignables. Ils ont montré une grande forme et une faculté à être présent sur les grands rendez-vous ces derniers temps, mais ont aussi des points faibles, assure le coureur de la Groupama-FDJ. Et en vélo, ce n’est pas toujours le meilleur qui gagne, il y a un aspect tactique et on espère pouvoir jouer là-dessus pour les renverser".