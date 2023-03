Gand-Wevelgem : Wout van Aert offre la victoire à son coéquipier Christophe Laporte, premier Français victorieux depuis 26 ans

Christophe Laporte est devenu, dimanche, le quatrième Français à s'imposer sur la classique flandrienne après Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Philippe Gaumont.

Un coup de maître des Jumbo-Visma. Le Français Christophe Laporte et le Belge Wout van Aert ont signé un doublé, dimanche 26 mars, sur les routes flandriennes de Gand-Wevelgem. Sortis sous l'impulsion du Belge au pied du Kemmelberg, à cinquante kilomètres de l'arrivée, les deux coéquipiers ont creusé l'écart sur les autres favoris, les reléguant finalement à près de deux minutes. Vainqueur du GP E3 devant Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar vendredi, "WVA" était à nouveau le plus fort.

Sous une pluie battante, le dernier maillot vert du Tour de France a même sorti le sprinteur tricolore de sa roue lorsque la route s'est élevée. Mais le Belge a finalement laissé la victoire à Christophe Laporte sur la ligne. Deuxième l'an dernier derrière Biniam Girmay, l'ancien de la Cofidis devient le quatrième Français à remporter Gand-Wevelgem, 26 ans après Philippe Gaumont. De son côté, Wout van Aert s'impose comme le principal favori du Tour des Flandres, le deuxième Monument de la saison disputé dimanche prochain.