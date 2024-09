Mondiaux de cyclisme 2024 : la Belge Lotte Kopecky conserve son titre en s'imposant au sprint

Les 154 kilomètres de course entre Uster et Zurich, couplés à une météo capricieuse ont livré leur vérité et surtout leur championne du monde, samedi 28 septembre. C'est la Belge Lotte Kopecky qui s'est imposée pour la deuxième fois consécutive après son titre l'an dernier à Glasgow. Elle devance au sprint, au bout d'une fin de course à suspense, l'Américaine Chloé Dygert et l'Italienne Elisa Longo Borghini. La première Française, Juliette Labous, est 12e, tandis que Pauline Ferrand-Prévôt a abandonné pour son retour sur la route.