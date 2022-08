Championnats européens 2022 : Pommery repêché et troisième du saut en longueur, Vigier à nouveau sacré... Ce qu'il faut retenir de la 6e journée

Une nouvelle fois, les pistards français ont brillé lors des championnats européens, mardi 16 août à Munich. Trois nouvelles médailles ont été rapportées, portant le total de la discipline à quinze.

En athlétisme, Jules Pommery a mis fin à la disette tricolore. Le Français, quatrième du concours de saut en hauteur, a été désigné troisième après la disqualification du Britannique Fucham-Dukes. Le voici médaillé de bronze.

Cyclisme sur piste : Sébastien Vigier sacré en keirin, Mathilde Gros frustrée

En figure de proue d'une nouvelle journée prolifique pour les pistards français, Sébastien Vigier a été sacré champion d'Europe du keirin. Il a devancé ses rivaux grâce à une remontée dans l'avant-dernier des six tours. Déjà titré en vitesse individuelle, Vigier réalise un joli doublé, en plus de sa médaille d'argent en vitesse par équipes. Plus bas sur le podium, Melvin Landerneau a décroché la médaille de bronze.

Sur l'épreuve féminine du keirin, Mathilde Gros a essuyé une grande déception. La double championne d'Europe de la discipline a fait la course en tête, mais elle s'est écroulée dans le dernier tour pour échouer à une cinquième place frustrante.

Saut en longueur : Jules Pommery repêché et médaillé

Pour Jules Pommery, cette soirée a eu des airs de valse en deux temps. La frustration, d'abord. Derrière l'intouchable Tentoglou (8,52 m, record des championnats d'Europe), le Français a effectué un bond à 8,06 m... soit la même longueur que ses rivaux Jacob Fincham-Dukes et Thobias Montler. Mais son deuxième meilleur saut, inférieur à celui de ses adversaires, le privait de médaille.

Une heure plus tard, Pommery a séché ses larmes. Fucham-Dukes déclassé pour avoir mordu sur son premier saut, le Français a récupéré la troisième place sur tapis vert. A 21 ans, il remporte ainsi le bronze sur ses premiers championnats d'Europe seniors. Une médaille prometteuse pour l'avenir.

Cyclisme sur piste : médailles d'argent aux saveurs distinctes sur les courses à l'américaine

Le dénouement a été beaucoup plus cruel pour les Françaises sur la course à l'américaine. Dans une bataille très serrée, Clara Copponi et Marion Borras ont mené la course jusqu'au dernier sprint... avant de justement craquer sur cette ultime accélération qui comptait double à l'arrivée. Le duo tricolore a été devancé pour un petit point par les Italiennes, mais accroche tout de même l'argent.

Donavan Grondin et ThomasBoudat ont, eux aussi, terminé deuxièmes de la course à l'américaine, dans un scénario nettement plus calme. Avec 91 points, ils ont été devancés par des Allemands intouchables (101).

100 m : Marcell Jacobs encore titré, Mouhamadou Fall dans le coup

Bien plus qu'un feu de paille. Marcell Jacobs a remporté le 100 m, avec un sprint en 9''95. Une confirmation, un an après son sacre olympique et alors qu'il n'avait pu se hisser en finale aux championnats du monde. A Munich, l'Italien a été plus fort que tout le monde, terminant quatre centièmes devant Zharnel Hughes.

Mouhamadou Fall a pris, lui, un bon départ, se hissant à une cinquième place prometteuse (10''17). Le Français n'a pas été loin de figurer sur le podium, quatre secondes derrière le troisième, Jeremiah Azu. Chez les femmes, Gina Lückenkemper a remporté, à la surprise générale, l'or à domicile ! Le tout dans une ambiance de folie et au bout du suspense, devant la Suissesse Mujinga Kambundji... pour cinq millièmes !

5 000 m : Hugo Hay, la chute fâcheuse

Rageant. Hugo Hay était dans le coup sur le 5 000 m, jusqu'à ce qu'une chute ne le retarde et n'anéantisse ses espoirs de podium. A l'origine de cette défaillance, un coup de l'Espagnol Mohamed Katir, involontaire à première vue. "Bien sûr qu'il fait exprès, il me pousse !", s'est lamenté Hay au micro de France Télévisions.

Le ralenti laisse peu de place au doute. "C'est intentionnel, a-t-il pesté. Je suis dégoûté, car j'étais bien placé, mais mentalement, je lâche après ça." Médaillé d'argent derrière Jakob Ingebrigtsen, Katir n'a pas été disqualifié malgré une réclamation du clan tricolore...

Enfin, la doyenne Mélina Robert-Michon a terminé huitième du lancer de disque, à plus de sept mètres de la championne d'Europe, la légende croate Sandra Perkovic. A 43 ans, la Française, éliminée en qualifications à Tokyo, est encore loin du compte.