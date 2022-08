L'argent fait leur bonheur. Les Français Thomas Boudat et Donavan Grondin ont pris la deuxième place de la course à l'américaine (ou madison) derrière l'Allemagne, mardi 16 août, aux Championnats européens de Munich (Allemagne). Ils imitent ainsi les Bleues Clara Copponi et Marion Borras, qui ont elles aussi décroché l'argent côté femmes.

L'argent après l'or pour Grondin

Les Tricolores ont pris des points dans tous les sprints, prenant de l'avance rapidement sur tout le monde... sauf les Allemands, largement devant de bout en bout. Grondin enchaîne après sa belle médaille d'or lundi sur l'omnium, tandis que Thomas Boudat confirme après sa victoire dans la course à l'américaine en avril dernier lors de la Coupe des nations à Glasgow, avec Benjamin Thomas.