Championnats européens 2022 : les frères Lebrun en bronze, déception tricolore en escalade et en athlétisme... Ce qu'il faut retenir de la 8e journée

A 15 et 18 ans, Felix et Alexis Lebrun ont décroché leur première médaille internationale, jeudi à Munich. Gêné par des douleurs au dos, le lanceur de marteau Quentin Bigot a échoué à la 7e place.

Une médaille de plus dans l'escarcelle française aux Championnats européens de Munich (Allemagne). Les frères Lebrun ont apporté une seconde breloque, jeudi 18 août, à l'équipe de France de tennis de table, dans le double masculin. Une performance remarquable pour leur première grande compétition internationale en seniors. Déception en revanche en escalade, où après la razzia réalisée en début de semaine, les Français ont échoué à monter sur le podium.

Tennis de table : une première convaincante pour les frères Lebrun

Une première compétition internationale à 15 et 18 ans, et déjà une médaille. Associés en double, Alexis Lebrun et son petit frère Felix ont décroché le bronze dans la capitale bavaroise après avoir atteint le dernier carré. Opposés à une paire autrichienne expérimentée, les deux pongistes se sont inclinés trois sets à un, échouant à rejoindre la finale.

Il s'agit de la seconde médaille de l'équipe de France de tennis de table dans ces Championnats européens, après l'or glané en double mixte par Emmanuel Lebesson et Jianan Yuan. En simple, les deux frères joueront les 16es de finale vendredi. S'ils l'emportent, ils s'affronteront en huitièmes.

Athlétisme : désillusion pour Quentin Bigot, diminué par des douleurs au dos

La pluie a douché les espoirs du lanceur de marteau Quentin Bigot. Le Français n’a pas pu donner la pleine mesure de sa puissance en raison de douleurs au dos. Le lanceur de 29 ans s’est en effet bloqué le dos sur son premier jet. Malgré des essais en progression en fin de concours, le Messin est resté très loin de ses standards avec un jet à 77,48 m (son record est de 80,55 m). Quentin Bigot s’est classé 7e d’un concours remporté par le champion olympique en titre, le Polonais Wojciech Nowicki, grâce à un jet à 82 m.

Cinquième des JO de Tokyo et quatrième des Mondiaux de Eugene, le Tricolore pouvait légitimement lorgner le podium malgré une concurrence féroce (les cinq premiers de Eugene étaient européens). Lors de cette soirée munichoise très humide, plutôt morne pour les Bleus, la belle performance est à mettre au crédit de Shana Grebo. La Rennaise de 22 ans s’est qualifiée pour la finale du 200 m (23’’13), programmée vendredi 19 août.

Escalade : déception pour Mejdi Schalck et Sam Avezou sur le combiné

Ils avaient pourtant bien démarré leur finale. Les grimpeurs français Sam Avezou et Mejdi Schalck ont terminé respectivement aux 6e et 7e places du combiné, épreuve associant bloc et difficulté qui sera au programme des Jeux olympiques de Paris en 2024. A l'issue du bloc, Avezou et Schalck, avec 80,6 et 80,5 points (sur 100 possibles), figuraient en 2e et 3e position, talonnant ainsi la star tchèque Adam Ondra (80,7).

Mais les deux Tricolores n'ont pas confirmé sur l'épreuve de difficulté, ne marquant que 15,1 points pour Mejdi Schalck et 40,1 pour Sam Avezou, bien loin derrière les 95,1 marqués par le vainqueur, l'Autrichien Jakob Schubert. Adam Ondra et le champion olympique, l'Espagnol Alberto Gines Lopez, complètent le podium.

Gymnastique : une finale par équipes et trois par agrès pour les Bleus

Après les trois médailles de bronze décrochées par les Françaises (à la poutre, aux barres asymétriques et au saut), les Bleus avaient à leur tour rendez-vous sur le praticable jeudi. Auteurs d'un concours de qualification propre, les Français ont terminé à la cinquième place par équipes, synonyme de finale (samedi).

En individuel, trois gymnastes tricolores ont validé leur ticket pour les finales par agrès, qui se tiennent dimanche : Paul Degouy à la barre fixe (8e), Benjamin Osberger au cheval d'arçons (5e), et Léo Saladino au saut (6e).