Championnats européens 2022 : Benjamin Thomas et les Bleus rois de la piste, Laury Perez médaillée en BMX... Ce qu'il faut retenir de la deuxième journée

Le pistard tarnais a remporté la course aux points et fait partie du quatuor vainqueur de la poursuite par équipe, vendredi.

Pour cette deuxième journée des championnats européens, la délégation française a particulièrement brillé, vendredi 12 août à Munich. En tête de gondole, les pistards ont remporté quatre médailles, dont deux grâce à Benjamin Thomas. Laury Perez (BMX Freestyle) et Emma Lombardi (triathlon) ont décroché le bronze. Retour sur les temps forts de la journée.

Cyclisme sur piste : Benjamin Thomas guide la moisson française

La délégation française a grappillé quatre médailles en cyclisme sur piste, dont deux en or. Benjamin Thomas a grandement contribué à cette moisson. Le Tarnais a d'abord remporté la course aux points, résistant au retour de Robbe Ghys pour briguer un troisième titre de champion d'Europe de la discipline.

Plus tôt, il a fait partie du quatuor victorieux de la poursuite par équipes. Avec Thomas Denis, Valentin Tabellion et Quentin Lafargue, Benjamin Thomas a dominé le Danemark en finale. Dans la même discipline, Victoire Berteau, Valentine Fortin, Clara Copponi et Marion Borras ont décroché le bronze. Les Françaises se sont défaites des Britanniques en petite finale, adoucissant la déception d'un revers en demi-finale contre l'Italie.

En vitesse par équipes, les Français ont perdu en finale contre les Pays-Bas, dans un scénario identique aux championnats d'Europe 2021. Sébastien Vigier, Timmy Gillion, Rayan Helal et Melvin Landerneau ont rapporté une médaille d'argent, la quatrième du jour pour le contingent tricolore.

BMX Freestyle : le bronze pour Laury Perez

Plus tôt, Laury Perez a débloqué le compteur de breloques françaises dans ces championnats européens. La rideuse de 18 ans a terminé troisième de la finale de BMX Freestyle, récupérant ainsi le bronze. Elle aurait même pu glaner l'argent, mais une chute lors du deuxième passage l'a rétrogradé au dernier rang du podium.

Avec 78,20 points, elle a terminé derrière Iveta Miculycova (80), nouvelle championne d'Europe, et Kim Lea Müller (78,60). Une belle promesse pour Laury Perez, à deux ans des Jeux olympiques de Paris.

Triathlon : Emma Lombardi confirme et prend le bronze

Être championne du monde U23 est une chose, confirmer dans la cour des grandes en est une autre. Un an après son sacre chez les jeunes, Emma Lombardi a remporté une médaille de bronze prometteuse en triathlon. A 21 ans, la Française disputait seulement sa quatrième course sur ce format olympique (1 500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied).

Mal partie en natation, elle s'est relancée sur la partie cycliste. Mais Lombardi a craqué à pieds et n'a pu arriver première. Présente dans le même groupe de tête, Cassandre Beaugrand a terminé cinquième.

Aviron : deux qualifications en finale pour les Français

Le repêchage a été salvateur pour Laura Tarantola et Claire Bové. Le duo français s'est qualifié pour la finale du deux de couple poids légers, malgré sa défaite en série la veille. La finale aura lieu dimanche.

En quatre de couple, Victor Marcelot, Benoît Brunet, Théophile Onfroy et son frère Valentin ont aussi composté leur billet pour la finale. Ils se battront pour une médaille samedi.