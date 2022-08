Championnats européens 2022 : première médaille d'or pour la France avec le sacre de l'équipe masculine de poursuite en cyclisme sur piste

Quentin Lafargue, Valentin Tabellion, Benjamin Thomas et Thomas Denis ont décroché la première médaille d'or pour la délégation française aux Championnats européens, vendredi 12 août, à Munich. Après avoir dominé leurs éternels rivaux britanniques en demi-finale, les Tricolores se sont montrés intraitables pour se défaire du Danemark en finale.

Emmené par un Benjamin Thomas supersonique, alors même que ce dernier était aligné sur le dernier Tour de France, l'équipe tricolore est parvenue à dominer son homologue danoise, pourtant vice-champion olympique en titre, en finale (3'50''507 contre 3'51''692).

Deuxième médaille en cyclisme sur piste

Le cyclisme sur piste français tient de nouveau le haut du pavé. Cela faisait cinq ans que la France n'avait plus figuré sur le podium des championnats d'Europe dans cette discipline (2017, année également du dernier sacre tricolore). Quelques minutes plus tôt, leurs homologues féminines ont décroché le bronze dans la même discipline grâce à Victoire Berteau, Valentine Fortin, Clara Copponi et Marion Borras.