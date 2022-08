Championnats européens 2022 : encore une médaille d'or pour le Français Benjamin Thomas, sacré sur la course aux points en cyclisme sur piste

Un nouvel exploit pour Benjamin Thomas. Le Tarnais a remporté la finale de la course aux points, vendredi 12 août à Munich. Pour son huitième titre européen, le champion du monde a devancé le Belge Robbe Ghys pour 12 points (135 contre 123). Il s'agit du deuxième succès du jour pour Thomas, déjà vainqueur de la poursuite par équipes, et de la quatrième médaille pour la délégation française en cyclisme sur piste.

Il est passé par toutes les émotions. Dans un mano a mano avec son rival belge, Benjamin Thomas a d'abord fait la course en tête. Mais un sursaut de Ghys a menacé sa première place. Tout s'est d'ailleurs joué dans un dernier tour stressant, dans lequel la donnée était simple : si Thomas finissait devant Ghys, il remportait la médaille d'or. Une accélération fulgurante a eu raison des espoirs du Belge.

Un retour sur route dès dimanche

"Les quarante derniers tours étaient très tactiques, j'ai tout misé sur le dernier sprint", a-t-il analysé au micro de France Télévisions. Avec ce succès, le Français de 27 ans enrichit un peu plus un palmarès européen déjà très fourni. En course aux points, il avait déjà été sacré champion continental deux fois, en 2014 et 2021, même année où il avait décroché l'or aux championnats du monde.

Après la poursuite par équipes, plus tôt dans la journée, Thomas a conclu son escapade bavaroise en trombe. Le coureur va désormais rejoindre la route avec sa formation Cofidis, afin de préparer la Polynormande, prévue dimanche.