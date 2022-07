Basket : les stars de la NBA se mobilisent pour Brittney Griner, jugée en Russie pour détention de stupéfiants

Brittney Griner l'écrit elle-même dans une lettre au président Joe Biden, arrivé dans le Bureau ovale lundi 4 juillet, jour de l'indépendance américaine: "Je me rends compte que vous vous occupez de tant de choses. Mais s'il vous plaît, ne m'oubliez pas". La star américaine du basket féminin est jugée ce jeudi 7 juillet, à Moscou pour "détention de stupéfiants" : elle avait été arrêtée en février, à l'aéroport de Sheremetyevo, dans la capitale russe, alors qu'elle devait participer au championnat local.

La joueuse des Phoenix Mercury venait à Moscou pour jouer durant l'intersaison américaine, une pratique courante pour les basketteuses qui gagnent parfois mieux leur vie à l'étranger que chez elles. C'est alors que les douaniers affirment avoir trouvé dans ses bagages du liquide pour cigarette électronique et 0,7 grammes de cannabis.

Pour ses coéquipières des Phoenix Mercury, l'indignation, notamment médiatique, n'est pas assez forte. "Si c'était LeBron James, la star de la NBA, résume son entraîneuse Vanessa Nygaard, il serait déjà à la maison". Avis partagé par le champion 2022 de la NBA, Stephen Curry, star des Golden State Warriors : "Si vous comparez sa situation au bruit et à la prise de conscience qu'aurait créée celle de quelqu'un d'autre... Je n'aime pas jouer à ce jeu parce que pour l'instant, il faut juste la ramener chez elle."

Une pétition en ligne pour sa libération rassemble 300 000 signatures et les soutiens se multiplient aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag (mot clé) "I am BG" ("Je suis Brittney Griner").

We need to come together and help do whatever we possibly can to bring BG home quickly and safely!! Our voice as athletes is stronger together. @uninterrupted #WeAreBG pic.twitter.com/2GWV3Ff81p