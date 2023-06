Auxerre relégué en Ligue 2, Laporte brille sur le Dauphiné, le Racing et Bordeaux-Bègles en demi-finales du Top 14... Ce qu'il faut retenir du week-end sport

La Ligue 1 a rendu son verdict, samedi, avec la relégation d'Auxerre en Ligue 2. En rugby, le Racing et l'UBB se sont qualifiés pour les demi-finales du Top 14 alors que Christophe Laporte a empoché, dimanche, la première étape du Critérium du Dauphiné.

Nouveau week-end riche dans l'actualité sportive ! La fin du championnat de Ligue 1, le début du Critérium du Dauphiné, ou encore les barrages pour accéder aux demi-finales du Top 14 de rugby, sans oublier le nouveau succès de Max Verstappen en F1, son cinquième en sept grands prix, il y en avait pour tous les goûts. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer de ces 48 heures effrenées.

Ligue 1 : le PSG fête son titre sous les huées, Nantes renvoie Auxerre en Ligue 2

Déjà assuré du titre, le Paris Saint-Germain n'a pas vécu la soirée de célébration rêvée. Alors que Sergio Ramos puis Lionel Messi ont confirmé qu'ils quittaient bien le club cet été – avant le départ annoncé de l'entraîneur Christophe Galtier -, le PSG a conclu sa saison par une défaite face à Clermont (2-3) sous les sifflets. Autre stade, autre ambiance, le FC Nantes a arraché son maintien en dominant Angers (1-0), au détriment de l'AJ Auxerre, battu à Lens et qui fait l'ascenseur un an après sa promotion. Les Lensois terminent deuxièmes à seulement un point de Paris.

Rennes a de son côté soufflé la 4e place et la qualification en Ligue Europa à Lille, accroché par Troyes. Le LOSC évoluera en Ligue Europa Conférence. La 38e journée a aussi été marquée par de nombreux incidents à Ajaccio en marge du match entre le club corse et l'OM. Un enfant a notamment été agressé en tribunes.

🔚 Le classement final de cette saison historique... 🙏



⏳ ...La dernière à 20 clubs... ⌛️ pic.twitter.com/Im34kL9qVD — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 3, 2023

Critérium du Dauphiné : Christophe Laporte frappe d'entrée

La belle saison 2023 de Christophe Laporte se poursuit. Déjà vainqueur de Gand-Wevelgem et d'A Travers La Flandre au printemps, le Français s'est imposé sur la première étape du Critérium du Dauphiné, dimanche, au Chambon-sur-Lac, et endosse le maillot jaune par la même occasion. Le Varois a concrétisé la stratégie de son équipe Jumbo-Visma qui a imprimé un gros rythme dans une étape difficile et marquée par la pluie. Il a remporté le sprint dans un final haletant, ne reprenant qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée le dernier rescapé de l'échappée matinale, le Belge Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty).

Ligue des champions féminine : nouvelle remontada pour le Barça, sacré pour la 2e fois

Laminée la saison dernière par l'Olympique lyonnais en finale, l'équipe féminine du FC Barcelone a pris sa revanche samedi. Et de quelle manière ! Les Catalanes ont renversé Wolfsburg dans un match dingue (3-2), alors qu'elles étaient menées 0-2 à la mi-temps. Le Barça remporte son deuxième titre après celui de 2021. Le club allemand bute de nouveau sur la dernière marche, avec une quatrième finale consécutive perdue.

Top 14 : le Racing et Bordeaux-Bègles en demi-finales, Perpignan sauve sa peau

Les phases finales du Top 14 ont offert un drôle de combat entre les rivaux de la capitale. Réduits à 14 dès la 6e minute, le Stade Français n'a craqué que dans les derniers instants contre le Racing 92 (20-33) dans un match riche en rebondissements et indisciplines en tous genres. Les Franciliens affronteront le Stade Toulousain en demi-finale. L'autre affiche verra La Rochelle défier Bordeaux-Bègles, vainqueur du LOU dans l'autre barrage du week-end (32-25) grâce au doublé de l'ailier congolais Madosh Tambwe, dont l'essai de la victoire à trois minutes de la sirène. La finale pour le maintien a vu Perpignan conserver sa place en Top 14, comme en 2022, après sa victoire contre Grenoble (33-19).

Coupe du monde de basket 3x3 : l'équipe de France féminine médaillée d'argent

A un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024, l'équipe de France féminine de basket 3x3 tentait de conserver son titre mondial acquis en 2022. Mais Marie-Eve Paget, Myriam Djekoundade, Laetitia Guapo et Hortense Limouzin ont échoué à conserver leur titre en s'inclinant en finale face aux Etats-Unis (16-12), dimanche à Vienne (Autriche). Championnes d'Europe en titre, les Bleues ont fait honneur à leur rang en ne pliant qu'en finale, à cause d'une adresse en berne.