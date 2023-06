Ligue des champions : les Barcelonaises sacrées après une remontada en finale contre Wolfsburg

La formation catalane a pris sa revanche, samedi à Eindhoven, un an après son échec cuisant face à Lyon.

Elles sont revenues de nulle part. Menées 2-0 à la pause, les joueuses du FC Barcelone ont renversé Wolfsburg en un peu plus de vingt minutes (3-2), samedi 3 juin, pour décrocher le deuxième sacre de leur histoire en Ligue des champions. Dans un Philips Stadium acquis à la cause des Catalanes, le public a pu laver la frustration de la saison passée et la finale complètement ratée face à l'Olympique lyonnais (1-3).

Tout a basculé au retour des vestiaires. Patricia Guijarro a remis ses coéquipières sur les bons rails en inscrivant un doublé en trois minutes (48e et 50e). Puis, Fridolina Rolfö a pris le relais en se montrant opportuniste sur le but de la victoire, profitant d'un cafouillage après un dégagement complètement raté de Lynn Wilms sur sa propre coéquipière (70e). De quoi effacer les deux buts de l'équipe allemande dans le premier acte, signés Ewa Pajor (3e) et Alexandra Popp (37e).

4e finale perdue d'affilée pour Wolfsburg

"Ce match a concentré toutes les émotions possibles. A 0-2 à la pause, j'ai eu un gros flashback de la finale de l'année dernière, mais je me suis dit que ça n'allait pas se reproduire. Quand vous en marquez un, vous en marquez deux, puis trois et puis le stade explose", s'est félicitée Caroline Graham Hansen au micro de DAZN après le coup de sifflet final. Euphoriques, les Barcelonaises ont passé de longues minutes à célébrer leur titre sur la pelouse, en attendant la remise du trophée.

L'après-midi a été parfaite. Symboliquement, Alexia Putellas a eu droit à ses premières minutes en C1 cette saison, elle qui est revenue il y a un mois de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou. La double Ballon d'or en titre a fait son entrée en jeu juste avant le début du temps additionnel. Tandis que le Barça s'affirme comme le cador du continent, en participant aux trois dernières finales de Ligue des champions, Wolfsburg, de son côté, échoue pour la quatrième fois d'affilée en finale (après 2016, 2018 et 2020). Les Louves devront encore attendre pour décrocher un éventuel troisième sacre en C1.