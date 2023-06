PSG : Lionel Messi sifflé, fête écourtée pour Christophe Galtier... L'étrange ambiance de la célébration du titre de champion de France

Le club de la capitale, déjà assuré de son 11e sacre en Ligue 1, a bouclé sa saison par une défaite contre Clermont (2-3), samedi, avant une cérémonie lunaire, où feux d'artifice et sifflets se sont mélangés.

Christophe Galtier avait prévenu qu'il n'y aurait "pas de fête" pour célébrer le 11e titre de champion de France de l'histoire du Paris Saint-Germain. Samedi 3 juin, malgré la défaite au Parc des Princes face à Clermont (2-3) et la soirée d'hommages rendus au gardien Sergio Rico, toujours dans un état critique, le club de la capitale a tout même organisé des célébrations. Ces dernières n'ont pas fait consensus et n'ont pas réussi à masquer la déception au terme d'une saison éreintante sur tous les plans.

Le Parc des Princes a eu droit à son spectacle son et lumières, à son podium et même à deux feux d'artifice. Les joueurs ont été appelés les uns après les autres à monter sur la scène pour soulever l'Hexagoal, le trophée de la Ligue 1. Les acclamations destinées à la majorité des joueurs, dont Neymar, ont surtout mis en lumière, par contraste, les copieux sifflets qui ont émergé des gradins à l'annonce des noms de Lionel Messi et de Christophe Galtier. Quelques minutes avant le match, le PSG avait officialisé le départ de l'Argentin. Plus tôt, selon les informations de Franceinfo, le départ de Christophe Galtier était déjà acquis.

Si l'Argentin n'a, comme d'habitude, rien laissé paraître, le coach, lui, est monté sur le podium le visage très fermé et l'a quitté avant tout le monde. Il est apparu quelques minutes plus tard au micro de Canal+ toujours aussi rigide, ne donnant pas de confirmation officielle à son départ, mais prêt à régler ses comptes : "Maintenant, je sais ce que c’est d’être dans un tribunal médiatique, parce que ça a été le cas toute la saison. Il y a eu très peu de bienveillance, des insultes mais ça fait partie du métier, il faut encaisser. Je suis convaincu que je sors plus fort de cette saison."

Quelques minutes après, dans l'intimité du vestiaire parisien, et pour immortaliser ce nouveau sacre et remercier Sergio Ramos et Lionel Messi, on notait l'absence sur le cliché de Christophe Galtier et de son staff, au contraire de Luis Campos, le conseiller football du PSG, bien présent aux côtés de Nasser Al-Khelaifi, le président.