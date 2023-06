Ligue 1 : Nantes se maintient en Ligue 1 à la dernière journée, et condamne Auxerre à la Ligue 2

La victoire de Nantes contre Angers, lors de la dernière journée de Ligue 1 samedi, a condamné Auxerre, battu par Lens, à la Ligue 2. Dans la course à l'Europe, Rennes a chipé la 4e place, qualificative pour la Ligue Europa, à Lille, qui termine 5e.

La dernière levée de Ligue 1, samedi 3 juin, a livré les derniers enseignements de la saison 2022-2023. Les dix rencontres de la 38e journée se sont déroulées au même moment et si l’on connaissait déjà le champion - le Paris Saint-Germain - et trois des quatre relégués - Angers, Ajaccio et Troyes -, il restait encore du suspense sur l’identité des qualifiés pour les prochaines Ligue Europa et Ligue Europa conférence, et sur celle du dernier club qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine.

Après avoir longtemps tremblé en cette fin de saison, Nantes a assuré son maintien en gagnant contre Angers (1-0). Un succès qui condamne Auxerre, battu à domicile par Lens (3-1) qui retrouvera la Ligue 2 un an après sa montée dans l’élite. En remportant son match à Brest (2-1), Rennes a chipé sur le gong la 4e place, qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa, à Lille, contraint au nul à Troyes (1-1), et qui se contentera de la 5e place et des barrages de la Ligue Europa conférence. De son côté, Kylian Mbappé conserve son titre de meilleur buteur de la saison, lui qui a marqué sur penalty contre Clermont avec le PSG, battu au Parc des Princes par les Auvergnats (2-3).

La lutte pour le maintien : Nantes sauvé, Auxerre condamné

Les supporters nantais peuvent respirer. En grande difficulté ces dernières semaines, après avoir connu la Coupe d’Europe et une nouvelle finale de Coupe de France, Nantes abordait cette 38e et dernière journée à la 17e place et la peur au ventre. Mais le club nantais jouera bel et bien une onzième saison de suite en Ligue 1. En s’imposant face à Angers (1-0) à domicile grâce au but d’Ignatius Ganago, les Canaris terminent 16e et premier non-relégable.

Dans le même temps, Auxerre a coulé à domicile. L’AJA savait son calendrier difficile, avec l’accueil de Lens, 2e et en grande forme. Les Auxerrois ont rapidement compris qu’ils seraient condamnés à retrouver la Ligue 2, un an après leur accession dans l’élite, lorsque les Sang et Or ont rapidement marqué par Alexis Claude-Maurice. Finalement battus, les Auxerrois (1-3) joueront à l’échelon inférieur la saison prochaine, comme Troyes, Ajaccio et Angers, déjà relégués avant cette dernière journée.

La course à l’Europe : Rennes passe devant Lille sur le gong

Lille a passé une sale soirée à Troyes. Les Dogues occupaient la 4e place, directement qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa, avant cette dernière journée. Ils ont terminé finalement 5e et disputeront les barrages de la Ligue Europa conférence. La faute à ce match raté au stade de l’Aube contre l’ESTAC. Les Lillois n’ont pas pu faire mieux qu'un match nul (1-1), après avoir vu l’assistance vidéo à l’arbitrage leur refuser deux buts et un penalty.

Rennes en a pleinement profité, en s’imposant à Brest (2-1) grâce à un doublé de Benjamin Bourigeaud. Comme l’an dernier, les Bretons terminent 4e du championnat et disputeront la C3. Hormis le LOSC et le Stade Rennais, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais pouvaient également espérer terminer aux places qualificatives pour une Coupe d’Europe. Mais les deux équipes sont totalement passées à côté de leur dernier match.

Les Monégasques avaient sombré ces dernières semaines après avoir longtemps lutté pour le podium. Ils vont devoir se contenter de la 6e place après une défaite au stade Louis-II face à Toulouse (1-2). De son côté, l’OL a fait pâle figure à Nice. Mené de trois buts à la demi-heure de jeu, avec notamment une immense bourde de Jérôme Boateng qui a inscrit un but contre-son-camp sur une action anodine, les Lyonnais ont seulement réduit le score mais se sont inclinés (1-3).

Le meilleur buteur : le cinq à la suite de Mbappé

Le Paris Saint-Germain a vécu une triste dernière soirée au Parc des Princes, avec une défaite à domicile face à Clermont (2-3). Mais les supporters parisiens pourront se consoler comme ils le peuvent, avec le titre de meilleur buteur de Kylian Mbappé. Ce dernier a inscrit le deuxième but du PSG sur penalty, son 29e cette saison. Soit deux de plus que Alexandre Lacazette, qui est resté muet à Nice après avoir menacé Mbappé ces dernières semaines grâce à de bonnes performances.

Le Lillois Jonathan David (24 buts) termine troisième de ce classement honorifique. Meilleur buteur pour la cinquième année consécutive, Mbappé est le deuxième joueur de l’histoire de Ligue 1 à réaliser cet exploit, après Jean-Pierre Papin entre 1987 et 1992. "Ça c’est pour l’histoire", a réagi Mbappé au micro de Canal+ après le match de Paris contre Clermont.

Les adieux : Messi, Ramos et Tudor ratent leur sortie

Ils disputaient samedi leur dernier match avec le PSG. Lionel Messi et Sergio Ramos faisaient leurs adieux au public du Parc des Princes, qui a accueilli le champion du monde argentin avec des sifflets, comme lors du match contre Ajaccio. Sur la pelouse, la Pulga n’a pas réalisé un grand match, comme son équipe. Sergio Ramos a lui marqué le premier but de son équipe de la tête.

Mais le défenseur espagnol a été fautif sur plusieurs actions et notamment sur un but du Clermontois Grejohn Kyei. Les champions parisiens se sont inclinés mais avaient surtout une pensée pour Sergio Rico, le gardien grièvement blessé dans un accident de cheval. Les joueurs ont ainsi porté des maillots floqués au nom de l’Espagnol. "Le plus important, c’était l’hommage à Sergio. On aurait pu perdre 22 à 0, ça n’aurait rien changé. On est tous touchés, c’est quelque chose de grave", a réagi Mbappé après le match.

Igor Tudor a également disputé son dernier match, avec l’Olympique de Marseille de son côté. La sortie de l'entraîneur croate ne restera pas dans les mémoires. L’OM s’est incliné à Ajaccio (0-1), alors que des échauffourées ont eu lieu entre supporters des deux équipes avant le match. Longtemps en course pour la deuxième place, Marseille termine finalement à dix points de Lens et devra passer par deux tours de qualification pour disputer la C1, avec un nouvel entraîneur.