Formule 1 : nouvelle démonstration de Max Verstappen, intouchable sur le Grand Prix d’Espagne

Sans surprise, le Néerlandais a une nouvelle fois survolé la course, dimanche, et signe une cinquième victoire en sept Grands Prix cette saison.

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen, qui est de nouveau monté sur la première marche du podium au Grand Prix d’Espagne, dimanche 4 juin, à Barcelone. Le pilote Red Bull a à peine aperçu ses concurrents dans les rétroviseurs et s’impose pour la cinquième fois en sept courses cette saison. Il devance les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell, performants avec les évolutions apportées sur leurs monoplaces. Les Français Esteban Ocon (8e) et Pierre Gasly (10e) terminent dans les points.

Comme le laissaient présager ses résultats en essais libres et en qualifications, Max Verstappen a connu un dimanche très tranquille en tête du Grand Prix d’Espagne dimanche. Hormis une petite bataille avec Carlos Sainz au premier virage, le poleman n’a pas été inquiété et a rapidement pris le large. Son avance lui a permis de s’arrêter aux stands sans perdre la tête de la course et même d’effectuer un deuxième arrêt qui n’était pas prévu car ses pneus ne lui convenaient pas. Avec des pneus tendres, il a finalement réussi à s’offrir le meilleur tour en course.

Des évolutions qui ont porté leurs fruits pour Mercedes

Derrière lui, la bataille entre les Mercedes, Carlos Sainz (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull) a été plus disputée, et ce sont finalement les Flèches d’Argent qui ont devancé les monoplaces concurrentes. Lewis Hamilton et George Russell ont effectué de très bons relais et la bonne gestion de leurs pneus leur a permis de jouer les premiers rôles. Après s’être arrêtés, les deux Britanniques ont facilement dépassé Carlos Sainz en piste et ont résisté au retour de Sergio Pérez. Un résultat qui vient récompenser les évolutions apportées par l’écurie allemande sur sa monoplace lors du Grand Prix de Monaco, avec un meilleur appui aérodynamique et une amélioration de la circulation des flux d’air.

"Partir 12e et remonter 3e, c’est bien mieux que ce j’imaginais. J’ai été impressionné de voir à quel point on gagnait de plus en plus de vitesse par rapport aux Aston Martin et aux Ferrari", a commenté George Russell, surpris, à l’issue de la course. Mercedes place ainsi ses deux pilotes dans les trois premières places alors qu’elle n’avait réussi qu’un seul podium depuis le début de la saison, avec la deuxième position de Lewis Hamilton en Australie.