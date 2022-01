Usine Alpine : la future crossover alpine 100 % électrique sera construite à Dieppe

J. Van Hove, A. Peyrout, F. Le Moal, G. Archiapati, C. Berbett, France 3 Normandie

C'est une bonne nouvelle pour l'usine Renault à Dieppe (Seine-Maritime). La future crossover alpine 100 % électrique sera construite ici. Depuis de longs mois, l'avenir de la chaîne de montage était en sursis, les salariés soulagés se réjouissent. "On va pouvoir continuer à vivre et à faire des voitures premium", déclare l'un d'entre eux. "Qu'on nous accorde de l'importance comme ça, ça nous fait énormément plaisir", ajoute un salarié.

La pérennité de l'usine est assurée

Et pour le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, c'est l'occasion de se rendre sur place, vendredi 28 janvier, cinq ans après le lancement de la Alpine 110. Et de se féliciter du taux de croissance record de la France, de 7 %, un niveau inédit depuis 52 ans.La pérennité de l'usine est assurée, les habitants et les commerçants sont heureux pour l'économie du territoire. Près de 400 personnes travaillent dans l'usine Renault Alpine de Dieppe, implantée depuis 1969.