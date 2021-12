Dakar 2022 : Parcours, favoris, nouveautés... Tout ce qu'il faut savoir sur la 44e édition

Le Dakar est de retour sur les routes du Moyen-Orient pour son édition 2022. Samedi 1er janvier, les plus de 500 véhicules engagés s'élanceront depuis Jeddah, en Arabie Saoudite, pour quatorze jours de course. Du parcours aux favoris, en passant par les nouveautés, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette 44e édition.

Le parcours : une boucle de Jeddah à Jeddah en plein désert

Pour les concurrents de cette 44e édition, désert, dunes, canyons et étape marathon seront au programme d'un menu bien copieux. Les pilotes partiront de Jeddah, comme en 2021, pour rallier Ha'il lors de la première partie de la première étape, avant d'effectuer une boucle dans les montagnes autour de Ha'il le lendemain pour la deuxième partie. Ils rejoindront ensuite les premières étapes de dunes, à l'est, vers le Koweït et le Qatar.

Le parcours mettra par la suite le cap vers le sud, et Riyad, où les pilotes resteront trois jours pour plusieurs boucles autour de la capitale. Le rallye tournera enfin autour de Wadi Ad-Dawasir et de Bisha, avant de rallier la côte et Jeddah pour l'arrivée. Au total, les concurrents rouleront 8 375 kilomètres, dont 4 258 de spéciale.

Les nouveautés : une catégorie hybride inédite, et le lancement du championnat de rallye-raid

La grande nouveauté de cette édition 2022 est la catégorie inédite créée en auto, T1-Ultimate, avec des véhicules dotés d'un moteur hybride ou 100% électrique. Une catégorie qui a attiré de nouveaux constructeurs, comme Audi, à tenter l'aventure Dakar, avec un duo de choc Peterhansel-Sainz dans deux voitures distinctes.

L'autre grande nouveauté, c'est l'inclusion du Dakar comme première manche du tout nouveau championnat de rally-raid, officialisé par Amaury Sport Organisation (ASO) en juin 2021.

Les favoris : Stéphane Peterhansel à la conquête d'un 15e succès, les jeux sont ouverts en moto

Plusieurs favoris pourront viser la victoire finale. Chez les autos, Stéphane Peterhansel (Audi) apparait comme un candidat évident à sa propre succession. Le Français s'est imposé en 2021, déjà en Arabie Saoudite, décrochant par la même occasion son 14e titre.

Stéphane Peterhansel victorieux lors du dernier Rallye Dakar le 15 janvier 2021 en Arabie Saoudite. (JULIEN DELFOSSE / ANTONIN VINCENT)

Mais d'autres concurrents pourraient aussi se mêler à la bataille. Carlos Sainz (Audi), triple vainqueur en 2010, 2018 et 2020, aura aussi son mot à dire, au volant d'une toute nouvelle génération de voitures. Les anciens vainqueurs Nasser Al-Attiya (Toyota) et Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme) auront également leur coup à jouer.

En moto, les cinq derniers gagnants seront présents sur la ligne de départ. Kevin Benavides (Red Bull KTM), Ricky Brabec (Monster Energy Honda), Toby Price (Red Bull KTM), Matthias Walkner (Red Bull KTM) et Sam Sunderland (Gas Gas Factory) pourront tous prétendre à la victoire finale. Chez les Français, Xavier de Soultrait (Husqvarna) sera à surveiller, après des éditions 2021 et 2020 frustrantes, marquées par deux abandons.

Le chiffre : 1 065 engagés au départ

Ils seront 1 065 participants à prendre le départ à Jeddah, sur 578 véhicules. Une forte augmentation par rapport à l'édition 2021, où 440 concurrents s'étaient élancés en Arabie Saoudite. Comme l'année dernière, la France est la nationalité la plus représentée, avec 196 engagés. Suivent l'Espagne, avec 81 représentants, et les Pays-Bas, avec 67 partants.