Pour la troisième année consécutive, le Dakar se déroulera entièrement en Arabie saoudite. Le tracé, dévoilé dimanche 28 novembre, présente quelques similitudes avec le rallye de 2021. Pour les concurrents de cette nouvelle édition, beaux paysages, dunes, canyons, étape marathon sont au programme d'un menu bien copieux. De Jeddah à Jeddah, découvrez ce qui attend les aventuriers, qui prendront le départ dès le 1er janvier pour une arrivée jugée le 14 janvier 2022, à suivre en direct sur France Télévisions.

Etape 1A - samedi 1er janvier : Jeddah - Ha'il (834 kilomètres)

Après trois jours de vérifications à Jeddah, les pilotes s'élanceront de cette même ville portuaire le samedi 1er janvier. Pour cette première étape divisée en deux, la spéciale ne durera que 19 kilomètres, contre 815 kilomètres de liaison pour rallier Ha'il.

Etape 1B - dimanche 2 janvier : Ha'il - Ha'il (546 kilomètres au total)

La deuxième partie de cette étape fait une boucle autour de Ha'il, dans un cadre montagneux. Ce sera une première occasion de découvrir les contrastes de paysages qu'offre l'Arabie saoudite. 546 kilomètres de sable sont au programme, essentiellement sous forme de pistes pour le moment. Les premières difficultés de navigation sont au programme.

Etape 2 - lundi 3 janvier : Ha'il - Al Artawaiyah (585 kilomètres)

Après trois jours passés autour de Ha'il, les pilotes s'élanceront dans les premiers cordons de dunes du rallye. Des cordons décisifs pour donner le ton général du rallye et faire émerger les prétendants suceptibles de jouer les premiers rôles. Le soir, seule l'assistance entre pilotes et équipages inscrits en course sera autorisée sur le parc de travail, dans cette première journée d'une étape marathon. Gare à la casse.

Etape 3 - mardi 4 janvier : Al Artawiyah - Al Qaisumah (554 kilomètres)

À partir de Al Artawiyah, les pilotes se dirigeront à l'est, pour se rapprocher des frontières du Koweït et de l'Irak. Sur cette nouvelle étape dans le désert, ils parcourront 554 kilomètres, 368 de spéciale et 186 de liaison. La deuxième partie de la course sera plus roulante et abordable techniquement. Avoir bien géré ssa machine la veille peut être un atout, sur une étape où il faudra se méfier des croisements de pistes, à l'origine de bien des "jardinages".

Etape 4 - mercredi 5 janvier : Al Qaisumah - Riyadh (707 kilomètres)

Cap au sud pour la quatrième étape. C'est la plus longue spéciale de ce rallye : 465km au programme. Le premier moment fort pour les concurrents. 707 kilomètres séparent Al Qaisumah de la capitale, Riyadh, où le rallye s'arrête pour deux jours. Une portion de piste roulante de près de 200 kilomètres, puis un coeur d'étape composé de cordons de dunes de tailles aléatoires, et un final rocailleux, en particulier lorsqu'il s'agira d'enchaîner les traversées d'oueds.

Etape 5 - jeudi 6 janvier : Riyadh - Riyadh (563 kilomètres)

C'est la plus courte des deux étapes sous forme de boucle autour de Riyadh. Le début de journée sera marqué par des pistes de terre et de cailloux. S'en suivra une longue portion de dunes de près de 80 kilomètres. De quoi créer de belles différences.

Etape 6 - vendredi 7 janvier Riyadh - Riyah (635 kilomètres)

Après l'est la veille, c'est à l'ouest de la capitale que les pilotes feront une boucle de 635 kilomètres, dont 421 de spéciale. Les dunes du jour se présenteront en milieu de programme avec une quarantaine de kilomètres d'ergs. Le final est roulant. Le lendemain, les pilotes sont en repos à Riyadh.

Etape 7 - dimanche 9 janvier Riyadh - Al Dawadimi (700 kilomètres)

C'est l'une des nouveautés de ce Dakar 2022 : une région encore inexplorée. La découverte des lieux passera par une centaine de kilomètres de dunes au début, sans le moindre répit. Le pilotage sera ensuite plus aisé sur la dernière partie de l'étape, mais la navigation sera cruciale, pour un total de 700 kilomètres.

Etape 8 - lundi 10 janvier Al Dawadimi - Wadi Ad-Dawasir (828 kilomètres)

C'est la plus longue journée de ce Dakar 2022. Aux 394 kilomètres de spéciale s'ajoutent 434 kilomètres de liaison. Les 200 premiers kilomètres de spéciale seront marqués par le sable et les dunes, alternant d'une vallée à une autre. Les paysages changeront en fin de journée, qui pourrait se transformer en début de nuit tant la longueur de l'étape pourra retarder les concurrents.

Etape 9 - mardi 11 janvier : Wadi Ad-Dawasir - Wadi Ad-Dawasir (490 kilomètres)

Pour la troisième fois du rallye, l'étape ralliera une seule et même ville à l'arivée et au départ. Le coup d'envoi de la journée sera donné plus tardivement que les autres, pour tenir compte de la difficulté de la 8e étape. S'il y aura moins de sable que les jours précédents, les montagnes ainsi que les pistes serpentant entre les canyons seront de la partie.

Etape 10 mercredi 12 janvier : Wadi Ad-Dawasir - Bisha (757 kilomètres)

Après les massifs montagneux du centre du pays, le Dakar prend la route de la province d'Asir, où se situe Bisha. Au total, 757 kilomètres sont au programme. Les conditions de pilotage aidant, la vitesse devrait être élevée. Attention tout de même aux nombreux croisements de piste. Les paysages seront à couper le souffle, si les équipages peuvent prendre le temps d'en profiter.





Etape 11 - jeudi 13 janvier : Bisha - Bisha (500 kilomètres)

Dans le sud ouest de l'Arabie saoudite, cette dernière boucle sera sûrement décisive. Elle représentera un défi technique pour les pilotes, plongés dans les dunes la moitié du temps. Autour de Bisha, les pilotes rouleront 500 kilomètres, dont 345 kilomètres de spéciale.

Etape 12 - vendredi 14 janvier : Bisha - Jeddah (676 kilomètres)

L'an dernier, l'étape entre Jeddah et Bisha était la deuxième du Dakar. Elle sera cette année la dernière et mènera les pilotes des terres jusqu'à la côte, en passant par de longues liaisons. S'il n'y aura plus de dunes, le sable recouvrira encore la plupart des pistes. Beaucoup de liaisons avant de rejoindre les rivages de la Mer Rouge et en finir avec cette édition.