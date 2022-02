Guerre en Ukraine : réunion d'urgence à l'UEFA, trois matchs d'Euroligue reportés... Les répercussions du conflit sur le monde du sport

C'est une des conséquences indirectes de l'invasion des troupes russes, jeudi 24 février, sur le sol ukrainien. De nombreuses fédérations sportives internationales sont sommées de prendre des mesures et des sanctions à l'égard de la Russie. Toutes n'ont pas réagi mais les sportifs, les clubs et les fédérations locales élèvent la voix pour exiger des réponses.

Lieu de la finale de Ligue des champions, partenariat avec Gazprom et matchs de barrage pour la Coupe du monde en Russie, l'ordre du jour sera chargé, vendredi 25 février, pour le Comité exécutif réuni en urgence par Aleksander Čeferin, président de l'UEFA. La finale de la Ligue des champions, prévue à Saint-Pétersbourg le 28 mai, devrait vraisemblablement être déplacée selon les informations du Times et d'Associated Press.

Concernant les matchs de barrages pour la Coupe du monde, la fédération polonaise qui doit se déplacer en Russie le 24 mars a demandé la délocalisation du match. C'est le cas également de la République Tchèque et de la Suède, potentiels adversaires des Russes au second tour. Ces fédérations "expriment leur ferme position pour que les matchs de barrage ne soient pas joués sur le territoire russe", peut-on lire dans le communiqué commun.

Le dossier Gazprom est le plus épineux. Principal sponsor économique de l'UEFA, le géant gazier russe se trouve partout, jusque dans le Comité exécutif avec la présence d'Alexander Dyukov, PDG de Gazprom Neft. Un partenariat qui fait tache du fait des relations fortes entre Vladimir Poutine et le fournisseur de gaz.

Au cœur de la tourmente, Gazprom a déjà connu un premier coup dur, jeudi 24 février. Après 16 ans de présence, le nom de l'entreprise russe n'apparaîtra plus sur les maillots blanc et bleu du club de Schalke, basé à Gelsenkirchen. Une décision prise à la suite de l'invasion russe alors même que le club historique allemand, actuellement en deuxième division, avait confirmé son partenariat avec le fournisseur de gaz en début de semaine.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7