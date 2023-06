Roland-Garros 2023 : Swiatek expéditive, Rybakina forfait, Zverev jusqu'au bout de la nuit… Ce qu’il faut retenir de la journée de samedi

La fin du 3e tour de Roland-Garros s’est déroulée samedi 3 juin et a été marquée par la prestation sans pitié d’Iga Swiatek contre Xinyu Wang (6-0, 6-0).

La première semaine et le 3e tour de Roland-Garros se sont achevés, samedi 3 juin, sur les courts de la porte d’Auteuil. Chez les dames, Iga Swiatek, vainqueure de l’édition 2022, sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale et continue d’impressionner. Chez les hommes, c’est Holger Rune qui a fait forte impression sur le court Philippe-Chatrier, où les spectateurs ont assisté à une journée expéditive.

Le forfait : Rybakina chamboule le programme du Central

La nouvelle a été officialisée à peine vingt minutes avant le premier match de la journée sur le court Philippe-Chatrier. Elena Rybakina, numéro 4 mondiale et dernière vainqueure à Wimbledon, a dû déclarer forfait alors qu’elle s’apprêtait à disputer un 3e tour dont elle était la grande favorite face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo.

"Je ne me sentais déjà pas bien ces deux derniers jours. J’ai eu de la fièvre, à l’échauffement j’ai décidé d’abandonner parce que c’est très dur de jouer dans ces conditions. Je ne pouvais pas respirer à l’échauffement, donc je n’aurais pas pu courir en match", a précisé la Kazakhstanaise pour expliquer ce forfait.

Avec la première rotation supprimée, les spectateurs du court Philippe-Chatrier ont vécu une journée particulière puisqu'à 16h27, les trois matchs prévus au programme de la journée étaient terminés. Il ne restait que la night session entre Alexander Zverev et Frances Tiafoe, auquel le public de la journée ne pouvait pas assister. Les organisateurs de Roland-Garros se sont adaptés et ont ajouté en catastrophe un dernier rendez-vous pour les spectateurs présents : le huitième de finale du tournoi double, entre les Belges Sander Gille et Joran Vliegen et le duo franco-mexicain Édouard Roger-Vasselin et Santiago Gonzalez. Les premiers se sont imposés (7-5, 6-7 [3/7], 7-6 [10/5]).

La claque : la double bulle de Swiatek

Dans la partie de tableau de cette dernière, Rybakina s’annonçait comme sa rivale la plus coriace. La Polonaise pourrait avoir fort à faire face en quarts de finale à Coco Gauff, qu’elle avait battue en finale l’an dernier. Mais Swiatek semble inarrêtable depuis le début de la quinzaine, comme elle l’a confirmé samedi face à Xinyu Wang (6-0, 6-0). La Chinoise de 22 ans a implosé face à la numéro 1 mondiale et concédé le premier 6-0, 6-0 de cette édition 2023 de Roland.

La promenade de santé de la double vainqueure de Roland-Garros sur le court Philippe-Chatrier n’a finalement duré que 51 minutes et sur ses trois dernières manches sur la terre battue parisienne, la Polonaise a infligé à chaque fois un 6-0 à son adversaire. Au prochain tour, Swiatek sera opposée à Lesia Tsurenko, contre qui elle n’a jamais perdu en carrière en deux confrontations mais qui a fait presque aussi bien qu'elle en infligeant à Bianca Andreescu, lauréate de l'US Open 2019, une cinglante défaite 6-1, 6-1 en 1h02.

La confirmation : Ruud et Rune toujours au rendez-vous

En première rotation sur le court Suzanne-Lenglen, Casper Ruud a tremblé pour la première fois de la quinzaine. Le finaliste de l’édition 2022 a concédé le premier set lors de son match face à Zhang Zhizhen. Mais sans trembler, il a renversé la situation pour s’imposer en 2 heures et 35 minutes de jeu (4-6, 6-4, 6-1, 6-4). En huitièmes de finale, le Norvégien affrontera le Chilien Nicolas Jarry et, en quarts de finale, il pourrait retrouver son compère nordique, Holger Rune.

Le Danois a profité de quelques jours de repos après le forfait de Gaël Monfils, qu’il devait affronter au deuxième tour. Cela s’est senti puisque Rune n’a fait qu’une bouchée de son adversaire argentin du jour, Genaro Alberto Olivieri (6-4, 6-1, 6-3), en 1 heure et 58 minutes sur le Chatrier. Entre ses bons résultats depuis le début de la saison sur terre et ses deux matchs solides dans cette première semaine, le Danois s’impose comme l’un des outsiders pour la victoire finale. D’autant que sa partie de tableau est plutôt dégagée.

Le choc : Gauff donne la leçon à Andreeva

C'était peut-être le match le plus attendu de la journée. La jeune prodige russe Mirra Andreeva, 16 ans, avait l'occasion de décrocher une place en huitièmes de finale pour sa première participation. Mais après avoir enchaîné les promenades de santé, enchaînant cinq succès consécutifs depuis le début des qualifications, celle qui s'entraîne en France n'a pas réussi à franchir la marche Coco Gauff. Il a manqué un peu d'expérience et de calme à la joueuse née en 2007.

Face à la 6e joueuse mondiale et finaliste sortante, elle a un temps donné l'impression de pouvoir créer l'exploit, empochant la première manche au terme d'un tie-break de haut niveau. Mais Gauff a trouvé la solution dès la deuxième manche, reprenant largement le dessus, pour dérouler jusqu'au bout.

Le combat : Zverev s'en sort face à Tiafoe

La poignée de main entre Alexander Zverev et Frances Tiafoe, sur les coups de 00h20, en disait long sur le combat coriace que se sont livrés les deux hommes. Elle disait aussi le respect que se portent les deux joueurs l'un pour l'autre. Tiafoe n'en voudra donc pas à Zverev de l'avoir renversé et de s'être imposé dans le tie-break du quatrième set (3-6, 7-6, 6-1, 7-6). L'Allemand a été bousculé par l'Américain dans les derniers jeux et l'on semblait se diriger inéluctablement vers une dernière manche.

Zverev a finalement su conclure et se qualifier pour les huitièmes de finale où il affrontera Grigor Dimitrov. Le numéro 27 mondial est apparu très ému lors de son interview d'après-match. Il y a un an, il subissait une grave blessure en demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal. Il a mis de longs mois avant de revenir sur les courts et vise de nouveau le dernier carré.