Roland-Garros 2022 : la Polonaise Iga Swiatek domine facilement la Russe Daria Kasatkina et accède à sa deuxième finale

Iga Swiatek deviendrait-elle la bête noire de Daria Kasatkina ? Pour leur quatrième opposition de l'année 2022, la Polonaise n'a encore une fois fait qu'une bouchée de la Russe, jeudi 2 juin, en demi-finales de Roland-Garros. La n°1 mondiale n'a pas fait durer le suspense et a dominé son adversaire en deux petits sets (6-2, 6-1) et 1h04 de jeu. Une rencontre à l'image de leurs précédents affrontements, à l'Open d’Australie (6-2, 6-3), à Dubaï (6-1, 6-2) et à Doha (6-3, 6-0).

La gagnante de Roland-Garros 2020 retrouvera en finale la jeune Américaine Coco Gauff ou l'Italienne Martina Trevisan.