Sport : les Jeux olympiques de Tokyo auront-ils lieu ?

Les Jeux Olympiques auront-il lieu durant l'été 2021 ? Les athlètes déjà arrivés à Tokyo (Japon) pour l'entraînement sont protégés par un cordon de sécurité. "On est là pour empêcher les athlètes et les passants d'entrer en contact", explique un garde. À deux mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, prévue le 23 juillet, la bulle sanitaire s'organise. Des compétitions sont testées dans un stade vide, pour évaluer à quoi pourraient ressembler les Jeux s'ils étaient maintenus.





"O n n' en peut plus, ce n'est pas possible ces JO"



Le débat sur leur annulation prend de l'ampleur, avec une nouvelle vague de Covid-19 et un pays en état d'urgence. "Je suis contre ces Jeux, ce n'est pas le moment d'accueillir des gens de l'étranger. En plus, il y a de nouveaux variants, il faut arrêter les déplacements et fermer le pays", préconise une riveraine.

Avec plus de 6 000 nouveaux cas par jour dans le pays, un hôpital a décidé d'afficher son ras-le-bol aux fenêtres, où l'on peut lire : "On n'en peut plus, ce n'est pas possible ces JO". Les soignants sont fatigués et les hôpitaux sous pression. Un avocat est à l'origine d'une pétition, il exhorte les autorités et le comité international olympique (CIO) à renoncer à l'organisation de ces JO. Plus de 300 502 signatures ont été recueillies en six jours.