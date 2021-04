Japon : les Jeux olympiques de Tokyo menacés par le Covid-19 ?

Derniers instants de liberté, vendredi, pour les habitants de Tokyo (Japon) : l’état d’urgence a été déclaré samedi 24 avril afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Le pays enregistre 5 000 nouveaux cas par jour. Alors, beaucoup sont venus profiter d’un dernier verre dans les bars. Ceux-ci, comme les grands magasins, seront désormais fermés, et la consommation d’alcool interdite dans les restaurants à partir de minuit. "Ici les gens viennent pour boire et pour manger donc si je ne peux plus servir d’alcool, personne ne viendra", s’inquiète Keisuke Makita, qui travaille au restaurant Sumizaru.

"Faire venir des gens pour ces Jeux en pleine pandémie, c’est vraiment scandaleux"

Au Japon, certains hôpitaux commencent à nouveau à être débordés. La campagne de vaccination a pris du retard, et moins de 1% de la population est vaccinée. Des chiffres faibles qui s’expliquent par des problèmes d’homologation, mais aussi un manque de doses. Malgré cette quatrième vague et une situation sanitaire inquiétante, la capitale, Tokyo, doit toujours organiser les Jeux olympiques dans trois mois. La tenue de cet événement ne ravit pas vraiment les habitants de la ville : 70% d'entre eux s’y opposent. "Faire venir des gens pour ces Jeux en pleine pandémie, c’est vraiment scandaleux", estime une passante. Ce troisième état d’urgence est le plus strict mis en place jusqu’à présent au Japon.