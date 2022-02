Beaucoup d’inconnues subsistent à l’aube de l’ouverture de la cérémonie des Jeux olympiques de Pékin

Il y a beaucoup de suspens et d’inconnues autour de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin en Chine, vendredi 4 février. On retrouve Antony Jolly devant le stade de Pékin, le célèbre nid d’oiseau, théâtre des jeux d’été en 2008.

Alors que la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin (Chine) est imminente, vendredi 4 février, beaucoup d’inconnues subsistent, en premier lieu "le nombre de spectateurs, on en a vu quelques dizaines arriver, mais combien y en aura-t-il, 2 000, 20 000 ou plus ? Les autorités chinoises gardent le mystère, indique Anthony Jolly, en direct de Pékin. Mystère également quant à la toute fin de la cérémonie. Cela fait plusieurs semaines que le maître de cérémonie, le chef d’orchestre fait monter le suspense. "Il promet un allumage de vasque inédit, du jamais vu dit-il, en plus de 100 ans de Jeux olympiques", rapporte Anthony Jolly.

26 athlètes français vont défiler sur les 88 engagés

"On va avoir un œil là-dessus, tout comme la délégation française, qui sera bien sûr aux premières loges pour voir le spectacle", dit le journaliste Anthony Jolly. Il s’agit d’une petite délégation, "seulement 26 athlètes français vont défiler sur 88 engagés. Beaucoup sont dans des villages olympiques très éloignés de Pékin et donc à quelques heures pour certains du début des compétitions, ils ont préféré regarder le spectacle à la télé", conclut Anthony Jolly, envoyé spécial à Pékin.