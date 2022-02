JO 2022 : une cérémonie d'ouverture marquée par un boycott diplomatique

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en Chine, aura lieu vendredi 4 février et sera diffusée à partir de 12h35 sur France 2. Mais ces jeux divisent, et la cérémonie va être boudée par une majorité de dirigeants des pays occidentaux. "Pour cette cérémonie d'ouverture, les autorités chinoises ont promis un show sans précédent qui devrait durer un peu plus de deux heures avec 3 000 participants dans le célèbre nid d'oiseau à Pékin", rapporte le journaliste Josselin Debraux, envoyé spécial à Pékin, dans le 8 Heures de France 2, jeudi.





Un boycott pour dénoncer les attaques aux droits de l'homme

Le président chinois Xi Jinping sera présent à la cérémonie, et pourra compter sur la présence de son allié, le président russe Vladimir Poutine. "En revanche, pas de présence diplomatique des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada ou encore de l'Australie, poursuit le journaliste. Tous ces pays ont choisi un boycott diplomatique de cette cérémonie d'ouverture pour dénoncer les attaques aux droits de l'homme." En ce qui concerne la France, le pays a choisi de "suivre la ligne de l'Union européenne", précise Josselin Debraux, c'est-à-dire "pas de boycott, mais une présence raisonnable". En revanche, la ministre des Sports Roxana Maracineanu devrait bien se rendre à Pékin dans les prochains jours pour soutenir les athlètes tricolores.