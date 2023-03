Paris 2024 : comment devenir volontaire pour les Jeux olympiques ?

À 500 jours des JO de Paris 2024, le comité olympique va commencer sa grande campagne de candidature pour devenir bénévole. La journaliste Catherine Rougerie, présente sur le plateau du 212/13, explique le processus.

Les Jeux Olympiques vont mobiliser du monde dans le public. Un million et demi de billets supplémentaires vont être mis en vente dès le mercredi 15 mars. Il va aussi falloir du monde côté organisation. C’est pourquoi Paris 2024 est à la recherche de bras. La journaliste Catherine Rougerie fait le point sur le plateau du 12/13 pour expliquer à ceux qui en auraient envie, comment participer. "D'abord en tant que bénévole. 45 000 vont être mobilisés sur près de 40 sites en Ile-de-France, à Bordeaux, Châteauroux, Lyon, Marseille, Saint-Etienne et même à Tahiti. Pour se porter volontaire, il suffit d’avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024, de parler le français ou l’anglais et d’être disponible au moins 10 jours, pendant la période des JO", détaille la journaliste.

Les missions des bénévoles

Les missions des bénévoles seront très variées : "Accueillir et accompagner les spectateurs et intervenants jusqu’aux sites de compétition, au village des athlètes, au centre des médias, assister le personnel médical pour les volontaires ayant un diplôme de médecine, et des activités plus liées aux compétitions comme installer des starting-blocks sur la piste d’athlétisme", liste Catherine Rougerie. Pour candidater, il faut se rendre sur la plateforme https://www.paris2024.org/fr/volontaires/ dès mercredi prochain.