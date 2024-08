JO de Paris 2024 : nouveau sacre pour Teddy Riner, du bronze en saut d'obstacles et en voile... Ce qu'il faut déjà retenir de la journée du 2 août

Derrière la Chine et les Etats-Unis, la France pointe à la troisième place du classement des médailles, notamment grâce à sa neuvième médaille d'or, apportée par le judoka.

Une journée historique pour les Bleus, non pas en nombre de médailles mais par leur portée. En chef de file, Teddy Riner a soulagé le judo français, vendredi 2 août, en décrochant son troisième sacre olympique, juste après la médaille de bronze obtenue dans la douleur par Romane Dicko. Des troisièmes places également décrochées en saut d'obstacles par équipes et en skiff, avant une soirée à haut potentiel de nouveaux titres pour la délégation française.

Teddy Riner en or massif, Romane Dicko avec un bronze déceptif

L'immense déception pour Romane Dicko. La Française, archifavorite dans sa catégorie des +78 kg avec sa première place au classement mondial, s'est inclinée aux portes de la finale, battue par la nouvelle championne olympique, la Brésilienne Beatriz Souza. Le bronze était ensuite à portée de main face à la 14e mondiale, la Serbe Milica Zabic. Pour décrocher sa troisième médaille olympique, la Française a expédié son combat en moins de 30 secondes, ce qui n'a pas suffi à empêcher ses larmes de couler.

Paris 2024 - Judo : Teddy Riner renverse son adversaire et remporte son troisième titre individuel Paris 2024 - Judo : Teddy Riner renverse son adversaire et remporte son troisième titre individuel (FRANCE 2)

Moins d'une heure plus tard, son compatriote, Teddy Riner est entré sur le tatami de l'Arena Champ-de-Mars, déterminé à la venger et surtout à entrer dans l'histoire de son sport, en devenant le judoka le plus médaillé des Jeux olympiques. Dans la quête de son troisième titre olympique chez les +100 kg, le judoka de 35 ans s'est retrouvé face au champion du monde en titre, le Coréen Kim Min-jong, qu'il a vécu par ippon. Ovationné par le public français, Teddy Riner a libéré le judo français en lui offrant enfin l'or, avant l'épreuve par équipes samedi.

Le bronze en voile et en équitation

Sarah Steyaert et Charline Picon ont ouvert la voie dans cette journée aux multiples possibilités de médailles pour le clan tricolore. Dans cette épreuve olympique de skiff, elles caracolaient en tête du classement général après les séries mais se sont heurtées à plusieurs difficultés lors de la régate pour la finale. Le duo s'est finalement emparé du bronze, une belle récompense pour ces deux ex-véliplanchistes reconverties dans le 49er FX.

Paris 2024 - Équitation : le sans-faute d'Olivier Perreau fait exploser Versailles

Après le concours complet, les cavaliers du saut d'obstacles par équipes ont apporté la deuxième médaille à l'équipe de France d'équitation. Simon Delestre, Julien Epaillard et Olivier Perreau, et leurs chevaux Amesulina R 51, Doray d'Anguillly et Dubai du Cèdre, ont réalisé des passages quasi-parfaits, dans un écrin versaillais retenant son souffle. L'argent était très proche pour les Français, mais leur médaille sera finalement de bronze.

Une soirée à fort potentiel de médailles

La soirée s'annonce dantesque pour la délégation française, et notamment pour son porte-drapeau. Florent Manaudou s'alignera à 20h30 en finale du 50 m nage libre. Deux autres Français vont également se présenter dans le bassin de la Paris La Défense Arena : Maxime Grousset, en demi-finale du 100 m papillon à 21h05, et encore Léon Marchand. Le nageur toulousain espère poursuivre sur sa lancée et être couronné de son quatrième titre en 200 m 4 nages à 20h40.

Il n'y a pas que de la natation au programme de cette soirée : les Français Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu s'alignent en demi-finales du BMX racing. Axelle Etienne, elle, aura également son mot à dire du côté des filles.

Sur la piste du Stade de France, Jimmy Gressier et Yann Schrub prendront à 21h20 le départ de la finale du 10 000 m. Enfin, un quart de finale particulièrement tendu attend les Français, en football masculin, avec le choc entre les Bleus et l'Argentine (21 heures), en même temps que le dernier match de poules des basketteurs face à l'Allemagne.