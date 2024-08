JO 2024 : Versailles, Grand Palais, tour Eiffel... Les cinq sites olympiques qui nous ont bluffés

En sortant le sport des stades pour l'installer dans des lieux et monuments emblématiques, les Jeux olympiques de Paris 2024 ont marqué les esprits. Saluées par le monde entier comme les plus beaux JO de l'Histoire, ces deux semaines se sont transformées en véritables cartes postales, faisant redécouvrir Paris sous son meilleur visage.

Evidemment, tous les sites n'étaient pas éphémères. L'ambiance et la beauté du Stade de France, du stade nautique, de la colline d'Elancourt ou des rues de la butte Montmartre ont fait leur preuve à différents niveaux. Néanmoins, dans cette liste de 36 sites, certains ont plus marqué les esprits que d'autres. Voici le top 5 de franceinfo: sport, basé sur des critères subjectifs, qui vont de la beauté à l'accessibilité, en passant par l'ambiance ou la visibilité.

5 La Défense Arena

La piscine olympique de la Paris La Défense Arena, le 31 juillet 2024 (Quentin Ramelet / Franceinfo)

C'est une enceinte bien connue des Franciliens depuis son ouverture en 2017. Temple des rugbymen du Racing 92, mais aussi plus grande salle de concert du pays, Paris La Défense Arena a été transformée, le temps des Jeux, en piscine olympique. Mais alors, pourquoi retenir cette Arena et pas celle de la porte de la Chapelle, de Bercy, de la porte de Versailles ou le stade Pierre-Mauroy de Lille ? Parce que Léon Marchand et les autres dauphins internationaux y ont fait passer la natation dans une autre dimension. L'ambiance, inédite et jamais vue autour d'un bassin, a impressionné jusqu'à Michael Phelps lui-même.

4 La Concorde

L'Australien Keegan Palmer lors de la finale de skateboard park, le 7 août 2024, place de la Concorde. (AFP)

Par où commencer ? Entre la fan zone au bout des Tuileries, où l'on pouvait pique-niquer en regardant ses amis jouer au basket, ou ses enfants s'essayer au BMX avec Matthias Dandois, septuple champion du monde de la discipline, et les quatre stades, la place de la Concorde était le cœur battant de la carte olympique. Avec ses quatre enceintes axées autour de l'obélisque, elle a abrité des épreuves spectaculaires et festives (BMX Freestyle, skateboard, basket 3x3, breakdance), offrant certains des plus beaux clichés de ces JO. Le tout, en plein Paris, sur une place où, d'ordinaire, ne s'attardent que les touristes.

3 Stade tour Eiffel

Le Stade olympique Tour Eiffel lors des épreuves de beach-volley le 2 août 2024. (THOMAS SAMSON / AFP)

Comme Léon Marchand, le stade tour Eiffel était attendu. Et comme le nageur français, il n'a pas déçu. Posé dans le Champ de Mars, au pied de la Dame de fer, ce théâtre était celui du beach-volley (il accueillera le cécifoot lors des Paralympiques), qui a donné des airs de Copacabana au lieu. Paradis des instagrameurs, les tribunes offraient un point de vue unique sur la Tour Eiffel, tout en offrant un spectacle sportif haletant. Le tout bercé par des enceintes qui crachaient les encouragements des speakers et toutes sortes de classiques musicaux.

2 Grand Palais

La Polonaise Alicja Klasik face à l'Estonienne Nelli Differt lors du tournoi olympique d'escrime, le 27 juillet 2024, au Grand Palais de Paris. (FRANCK FIFE / AFP)

Comme lors de championnats du monde de 2010, l'escrime a posé ses valises au Grand Palais lors de la première semaine des Jeux, avant que le taekwondo ne prenne possession des lieux. Fermé au public depuis des mois, le bâtiment qui comporte la verrière la plus célèbre au monde, a rouvert ses portes en très grand pour les Jeux, abritant deux tribunes vertigineuses (et assourdissantes) de part et d'autres des pistes. Clou du spectacle, les athlètes se sont totalement approprié les lieux en empruntant le grand escalier d'honneur avant chaque finale. Le pont Alexandre III, tout proche, a d'ailleurs magnifié tout cela lors des épreuves de triathlon, ainsi que la proximité des Invalides.

1 Versailles

Nicolas Touzaint avec son cheval Diabolo Menthe lors de l'épreuve du cross country au château de Versailles, le 28 juillet 2024. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Assister aux JO à Versailles, ça se méritait : pour y accéder, il fallait en effet prendre le RER C, une navette, puis traverser les sublimes jardins, avant d'arriver. Mais il s'agit là de l'unique défaut de ce lieu, qui valait tous les trajets du monde. Sur place, une perspective à couper le souffle depuis les trois tribunes en U de la carrière, construite à l'Étoile Royale, une esplanade située à l'ouest du Grand Canal, à l'extrémité du Parc. Au fond, à quelques kilomètres, se dressait le château, dans toute sa démesure. Petit plus pour l'épreuve du cross, qui s'est tenue dans les jardins et a vu les cavaliers galoper à deux reprises sur le Grand Canal grâce à des passerelles aménagées spécialement pour l'occasion. Des images magiques.

Bonus : Teahupo'o

Le cadre paradisiaque des épreuves de surf, sur le site de Teahupo'o, à Tahiti. (MANEA FABISCH / AP)

Niveau accessibilité et visibilité, le site de surf à Tahiti n'était évidemment pas le plus pratique. Pour ne rien vous cacher, franceinfo: sport n'a d'ailleurs pas pu s'y rendre. Difficile pour autant de nier la beauté unique de ce lieu, qui a marqué l'histoire des Jeux olympiques avec une épreuve à des milliers de kilomètres de la ville hôte, dans un décor tropical, au milieu de l'océan Pacifique.