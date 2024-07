Reportage "C’est un sport qui mérite du soleil" : à Versailles, le public de l'équitation a subi la pluie pour la première épreuve du concours complet des JO

"Ne vous laissez pas abattre par cette foutue pluie", encourage au micro le speaker. Versailles (Yvelines) accueille sa première épreuve olympique en équitation, samedi 27 juillet, avec le dressage du concours complet, sous une météo tout aussi capricieuse que lors de la cérémonie d'ouverture. La pluie ruisselle sur les visages dans les tribunes de la carrière temporaire construite en face du château du roi Soleil, tandis que les cavaliers enchaînent les figures.

L'épreuve n'a pas été reportée, contrairement au skateboard, mais la pluie gâche un peu le plaisir d'une partie du public. "C'est un sport qui mérite du soleil", souffle une bénévole. "On est dégoûtés, on est déçus pour les spectateurs", ajoute une responsable du site, qui s'inquiète de la boue pour les prochains jours.

Pour arriver sur le site olympique, il faut le mériter. En fonction de l'entrée dans le parc du château, il y a parfois jusqu'à 45 minutes de marche nécessaires. En fin de journée, les chemins se transforment en pataugeoire. Un touriste américain se laisse d'ailleurs emporter dans une glissade épique. "C'est humide, ça gâche un peu le spectacle. Ce n'est pas très agréable sous les parapluies", regrette Sylvie. Dans les tribunes de presse désertées par les journalistes, des bâches détrempées protègent le matériel.

Des tribunes laissées à moitié vides

A la boutique officielle, un spectateur recherche désespérément de quoi se protéger des intempéries. "Des ponchos pour la pluie ?" "Non, on n'en a pas", répond le vendeur. Anaëlle et Guillaume, tous deux âgés de 20 ans, sortent des tribunes trempées et en tee-shirt. "On pensait qu'il allait faire beau, mais non", sourit la jeune femme, qui s'est levée à 5 heures pour venir depuis l'Yonne. Contrairement à d'autres, elle préfère voir le verre à moitié plein : "La pluie, ce n'est pas très confortable, mais c'était quand même très bien."

"C'était très beau, très élégant. Le lieu est magnifique. Mais on est trempés, on serait restés sinon", explique de son côté Isaine. Les spectateurs découragés partent au compte-goutte, laissant les tribunes à moitié vides au milieu de l'après-midi. Un petit groupe d'amis est juste sorti se mettre à l'abri, le temps de regarder la demi-finale de rugby à 7 de l'équipe de France. "On s'est trompés de billet, rigole l'un d'eux. On pensait qu'ils auraient mis un écran sur le site pour pouvoir suivre les autres sports."

À Versailles, pour le dressage (1e épreuve du concours complet), les spectateurs ne sont pas gâtés par la météo. Conséquence : les tribunes sont à moitié vides… « On est dégoûtés », confie une responsable du site #JeuxOlympiques2024 pic.twitter.com/qioDPXNHBT — Clément Parrot (@CParrot) July 27, 2024

Dans les allées du parc du château, les départs en direction du RER C se multiplient, avant même l'entrée en lice du cavalier français Nicolas Touzaint. "C'était trop beau, c'était somptueux", se réjouit une spectatrice en partant. "La pluie atténue un peu la 'hype'. Même pour les sportifs, ce ne doit pas être agréable. Et on ne peut pas les gratifier comme on voudrait de nos applaudissements", regrette Matthieu. Malgré les caprices du ciel, tous saluent la qualité de l'organisation sur le site olympique. "On n'a pas ressenti la foule, c'est très fluide. Il y a juste un problème d'organisation pour la restauration", estiment Laurent et Sylviane, venus de Bretagne.

"Une image exceptionnelle à l'international"

Dans le centre de Versailles, on regrette aussi ce début de compétition pluvieux. Le club France, installé dans l'ancienne Poste de la ville, accueille tous les jours le public gratuitement de midi à minuit pendant les Jeux, avec notamment un espace restauration et une fan zone avec écran géant. Mais vendredi soir, l'écran a lâché à 21h30 pendant la cérémonie d'ouverture, "en raison de la pluie", raconte le cogérant du restaurant des Sept Lieux. Pas de quoi entamer l'enthousiasme du maire de Versailles. "Globalement, il y a un beau dynamisme pour la ville grâce aux JO, ça donne une image exceptionnelle à l'international", se réjouit François de Mazières.

En plus des épreuves d'équitation, la ville va également accueillir les épreuves de cyclisme sur route et une partie du parcours du marathon. Des événements qui vont entraîner de fortes restrictions de déplacement. "C'est un événement hors norme. On accepte les petites contraintes de circulation", estime Carine, très heureuse de voir sa ville accueillir les Jeux. Versailles a profité de ces JO pour procéder à la "transformation du centre hippique" et à la démolition du moulin de Saint-Cyr pour réaménager l'espace. "Ce sera vraiment un bel héritage pour nous", estime François de Mazières.