JO 2024 : le bronze pour Agbégnénou, les épéistes françaises visent l'or, Grousset et Marchand sans trembler... Ce qu'il faut déjà retenir de la journée du 30 juillet

Après la moisson exceptionnelle et les huit médailles glanées par la France lundi, d'autres chances de faire encore un peu gonfler le compteur au classement existent mardi 30 juillet. Et comme lundi, l'escrime et le judo vont permettre à la délégation tricolore d'enrichir le butin.

Clarisse Agbégnénou manque sa quête de doublé

Mardi, elle nous a d'abord fait peur. Opposée à l'Israélienne Gili Sharir pour son entrée en lice dans la compétition, Clarisse Agbégnénou a eu besoin de près de sept minutes de combat intense et d'un waza-ari dans le golden score pour se qualifier en huitièmes de finale.

Une fois le stress des débuts passé, devant un public extatique à l'Arena Champ-de-Mars, la championne olympique en titre des moins de 63 kg s'est mise en route. Un nouveau waza-ari face à la Brésilienne Ketleyn Quadros, un ippon après moins de 30 secondes d'affrontement contre la Kosovare Laura Fazliu et la Française avait (déjà) les pieds en demi-finales.

Mais contre la Slovène Leski Andreja, vice-championne du monde 2023 et battue par Agbégnénou lors de chacun de leurs cinq affrontements, la Française "a merdé", comme on pouvait le lire sur ses lèvres à la fin du combat. Le waza-ari concédé à 15 secondes de la fin a enterré ses espoirs de doublé. Elle se console avec la médaille de bronze après avoir battu l'Autrichienne Lubjana Piovesana, lors de la petite finale.

Les épéistes françaises ont l'or dans le viseur

Dans la lignée de la vice-championne olympique Auriane Mallo-Breton, les épéistes de l'équipe de France se sont offert la possibilité de monter sur la plus haute marche du podium dans l'épreuve par équipes.

Face à la Corée du Sud, Marie-Florence Candassamy, Coraline Vitalis et, donc, la médaillée d'argent en individuel lors de la première journée des Jeux ont tenu la distance (victoire 37-31). Auteure des 14 dernières touches, Mallo-Breton a fini le travail, propulsant les Bleues directement en demi-finales. Face à la Pologne (45-39), c'est encore elle qui a effectué le dernier relais, emportant avec elle tout le public du Grand Palais dans un final haletant mais parfaitement maîtrisé. L'or est à portée de main pour les Françaises (à partir de 20h30).

Marchand réussit son début de journée marathon, Grousset ne force pas

Sacré sur 400 m 4 nages dimanche, Léon Marchand a idéalement lancé sa journée marathon dans le bassin de La Défense Arena en se qualifiant pour les demi-finales du 200 m papillon et du 200 m brasse. Le nageur tricolore s'attaque à un défi que certains qualifieront de déraisonnable avec, sauf accident, six courses individuelles à disputer en deux jours, avec les séries, demi-finales et finales des deux courses.

De son côté, Maxime Grousset s'est aisément qualifié pour les demi-finales olympiques du 100 m nage libre, dont il est double médaillé mondial, avec le deuxième chrono des séries. Le Néo-Calédonien de 25 ans, qui avait pris la 4e place de l'épreuve aux JO-2020 de Tokyo, a bouclé l'aller-retour de la course reine en 47''70 secondes, seulement devancé par l'Américain Jack Alexy (47''57). Il tentera d'obtenir sa qualification en finale à 20h30.