Programme des JO 2024 : jour J pour Clarisse Agbégnénou, Léon Marchand, le triathlon français... Les rendez-vous olympiques du mardi 30 juillet

Après une journée record lundi, une autre journée majeure s'annonce pour les Français en sport individuel et collectif, avec des chances de médailles. Les stars Clarisse Agbégnénou et Léon Marchand sont de sortie et pas moins de cinq équipes de France sont sur le pré, mardi 30 juillet (en direct sur France Télévisions et france.tv), pour cette quatrième journée des Jeux olympiques de Paris 2024. La septuple championne olympique de natation, Katie Ledecky, sera également dans le grand bain pour le 1 500 m nage libre.

Les trois épreuves à ne pas rater : triathlon, beach-volley et foot

Première journée de triathlon et premier plongeon dans la Seine. Interdit à la baignade depuis 1923, le fleuve de la capitale va se transformer en terrain sportif le temps de quelques minutes et accueillir 56 triathlètes sur le Pont Alexandre III à 8 heures (annoncé sur France 3). Après 1 500 mètres dans la Seine, les athlètes auront 40 km à parcourir à vélo puis 10 km en course à pied, passant notamment par le Grand Palais, l'avenue des Champs-Élysées, le pont des Invalides... C'est une grande chance de médailles pour les Français. Dorian Coninx, champion du monde 2023, Léo Bergère, champion du monde 2022, et Pierre Le Corre font office de favoris.

Plus beau cadre de ces Jeux de Paris, l'enceinte du volley de plage accueille deux paires françaises présentes sur le sable parisien. Pour leur entrée en lice, à 10 heures (annoncé sur France 3), Rémi Bassereau et Julien Lyneel joueront le duo allemand Clemens Wickler-Nils Ehlers. Après leur défaite la veille face aux Américains, Arnaud Gauthier-Rat et Youssef Krou affrontent les Espagnols Pablo Herrera et Adrian Gavira Collado.

En football, les joueurs de Thierry Henry disputeront leur troisième match de poule face à la Nouvelle-Zélande (à 19 heures, annoncé sur France 3, ou sur la chaîne numérique france.tv Paris 2024). Ce match peut valider définitivement la place des Bleus en quarts de finale du tournoi olympique.

Les trois Français à suivre : Agbégnénou, Marchand, Grousset

La passe de deux ? Clarisse Agbégnénou lance sa compétition à l'Arena Champ-de-Mars à Paris (à partir de 10 heures, annoncé sur France 2). Elle tentera de conserver son titre dans la catégorie des -63 kg, après sa victoire à Tokyo en 2021. Devenue maman en 2022, la judokate a remporté les championnats du monde en 2023, mais était en bronze lors des championnats du monde 2024 à Abu Dhabi.

Autre temps fort, la natation avec deux des stars françaises : Léon Marchand et Maxime Grousset. Après sa médaille d'or sur 400 m 4 nages, dimanche, Léon Marchand prend part aux séries (à partir de 11 heures, annoncé sur France 2) du 200 m papillon, dont il est champion du monde en titre, et du 200 m brasse, nouvelle nage qu'il a beaucoup travaillée pour l'occasion.

Son compatriote Maxime Grousset sera également en lice sur le 100 m nage libre (séries à partir de 11h15, annoncé sur France 2). Médaillé de bronze aux derniers Mondiaux de Fukuoka en 2023, le Néo-Calédonien a encore progressé cette année, améliorant son propre record de France de quelques centièmes (47"33).

Le programme complet et les finales du jour

Il faudra se lever tôt, avec le triathlon hommes dès 8 heures. En fin d'après-midi, on connaîtra les nouvelles championnes olympiques du tournoi de rugby à 7 féminin (19h45). Une autre star olympique, Katie Ledecky fera son entrée sur le 1 500 m nage libre, avec les séries à 11h44 (annoncé sur France 2). Chez les Français, les équipes de France masculines de water-polo et de volley disputeront leur deuxième match de poule (respectivement à 15 heures et 21 heures, annoncés sur France 3). Les équipes de France de basket 3x3 débuteront également leur tournoi (contre la Chine pour les femmes à 21h30 et la Pologne pour les hommes à 22h05, annoncé sur France 3, ou sur la chaîne numérique france.tv Paris 2024).

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions

Sur France 2, dès 9h35 à 12h57, puis de 13h43 à 19h57, et de 20h40 à 23h15

Sur France 3, dès 7h55 à 12h02, puis de 12h57 à 19h15, et de 19h57 à 23h50

Sur France 5, de 12h02 à 13h43 puis de 19h15 à 20h40

Sur france.tv Paris 2024 dès 8h50

Les heures de retransmission sont susceptibles d'être modifiées.