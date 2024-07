Volley aux JO 2024 : l'équipe de France se balade face au Canada et se qualifie pour les quarts de finale

Pour ce deuxième match de poules, c'est une équipe de France relâchée qui s'est présentée sur le terrain de l'Arena Paris Sud, mardi 30 juillet. Face aux Canadiens, l'adversaire le plus faible du groupe A, les Bleus n'ont pas fait dans la dentelle et se sont imposés aisément en trois sets (25-20, 25-21, 25-17). Une victoire qui permet aux Bleus de se qualifier pour les quarts de finale des Jeux olympiques de Paris, avant même leur dernier match contre la Slovénie, vendredi 2 août (à 17 heures). "On avait à cœur de bien démarrer ce match et [de] continuer la série de victoires, a réagi Nicolas Le Goff. La nouvelle formule [avec quatre équipes en poule au lieu de six] laisse peu de place à l’erreur."

Après une entame de compétition compliquée face à la Serbie (3-2, victoire au tie-break), avec "de la pression et de la crispation", selon les mots d'Earvin Ngapeth, les hommes d'Andrea Giani ont retrouvé de la légèreté. Plus percutants en attaque que lors de leur premier match, les Bleus ont été dominateurs de bout en bout et ont fait parler leur jeu à la française, imprévisible.

Des bons points au service et au bloc

S'ils n'ont pas rendu la copie parfaite, les Bleus ont semblé avoir pris leurs marques dans l'éphémère chaudron de la porte de Versailles. Antoine Brizard a brillé au service avec six aces, quand Jean Patry et Earvin Ngapeth ont marqué chacun 13 points en attaque.

L'embellie devra être confirmée contre la Slovénie, pour ce qui fera office de vrai test, vendredi. "Je pense que l’équipe va monter en puissance. On manque encore d’efficacité à l'attaque. Quand on va jouer les grosses équipes comme la Slovénie, ou la prochaine équipe en quarts, on aura besoin d’être performant à l’attaque, a analysé Laurent Tillie, ancien entraîneur des Bleus, champion olympique et consultant pour France Télévisions. Par contre, quelle efficacité au service, à la réception, et quelle efficacité au bloc. Ce sont des secteurs très importants pour conquérir l’or."