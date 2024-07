Direct France-Canada : les Bleus du volley sur leur lancée ? Suivez avec nous leur deuxième match des JO de Paris 2024 à partir de 21h

Avant un dernier match très piégeux contre la Slovénie, et après leur entrée en matière réussie face à la Serbie (3-2), l'équipe de France a l'occasion de faire un pas vers la phase à élimination directe en cas de succès sur le Canada, mardi 30 juillet à l'Arena Paris Sud. Contre l'adversaire le plus faible du groupe, sur le papier, les hommes d'Andrea Giani doivent engranger de la confiance et des points cruciaux dans la course aux quarts de finale.

Un premier succès accroché. Les Bleus ont mis du temps à trouver leurs repères contre la Serbie, dans une salle très haute, avec "de la pression et de la crispation", selon Earvin Ngapeth, mais ils ont fini par monter en régime jusqu'à remporter aisément le tie-break final (15-6). Une entrée en lice satisfaisante, au moins comptablement, et un premier pas vers les quarts de finale.

L'attaque en rodage. L'équipe de France a vendangé dans le premier set contre les Serbes, avec une attaque en berne (8/38). Si la suite de la rencontre a rassuré, avec 23 points pour Trévor Clévenot et 22 pour Jean Patry, les Bleus ont surtout bénéficié des imprécisions adverses (31 erreurs). Contre le Canada, Earvin Ngapeth et ses coéquipiers doivent définitivement chasser les doutes.

Un adversaire plus modeste. Avant d'affronter la Slovénie, demi-finaliste de la dernière Ligue des nations, les Bleus ont intérêt à faire un grand pas vers la qualification contre une sélection canadienne a priori abordable, qui n'est jamais montée sur un podium de grande compétition. Défait par les Slovènes pour leur entrée en lice (1-3), le Canada joue déjà gros.