Volley aux JO de Paris 2024 : l'équipe de France, tenante du titre, commence son tournoi par une victoire face à la Serbie

Il a fallu un set pour lancer la machine bleue. Une manche pour relâcher la pression et entrer pleinement dans ce tournoi olympique. L'équipe de France de volley a battu la Serbie (9e au classement mondial), dimanche 28 juillet, pour son premier match de poule (23-25, 25-17, 25-17, 21-25, 15-6). Devant une Arena Paris Sud pleine à craquer (12 000 places) et complètement acquise à la cause des Bleus, les hommes d'Andrea Giani ont eu besoin de prendre la température dans la première manche. "Ça a été dur de se mettre dans le rythme et de trouver nos repères dans cette salle très haute, a réagi Earvin Ngapeth. On a fait des petites fautes techniques que l'on ne fait pas d'habitude, mais l'important c'est la victoire. Nous savions que ce premier match n'allait pas être parfait, car il y avait de la pression et de la crispation, pour moi surtout, de débuter ces Jeux à la maison."

OUI !! LA FRANCE REMPORTE SON 1ER MATCH FACE À LA SERBIE 🏐🔥🔥🔥#AllezLesBleus #Paris2024 — Equipe France (@EquipeFRA) July 28, 2024

En difficulté en attaque en début de rencontre (8/38), les Français ont fait face à des Serbes sans complexe. Mais les champions olympiques en titre se sont immédiatement remobilisés pour ensuite remporter les deux sets suivants. Dos au mur, la Serbie a eu un regain d'orgueil dans le quatrième set et a réussi à pousser la France dans une ultime manche, avant de s'y incliner 15 points à 6. Un tie-break réussi avec la manière. Et pour cause, l'entraîneur italien des Bleus avait mis l'accent dessus depuis plusieurs mois. "Nous avons bien défendu et bien réceptionné, mais c'est en attaque que nous avons peiné à faire la différence. Mais comme souvent, Jean [Patry] a déroulé en attaque et l'entrée de Trévor [Clévenot] nous a donné du punch et de l'agressivité", a analysé Earvin Ngapeth.

Patry et Clévenot en leader

Si Earvin Ngapeth est lui monté en puissance après un début de match en dessous de ses standards, les deux hommes forts des Bleus se nomment bien Jean Patry et Trévor Clévenot, respectivement auteurs de 22 et 23 points. "Les Serbes nous ont mis sous pression, mais le public nous a poussé dans une énergie folle. Ça fait du bien de jouer en France", a quant à lui réagi Trévor Clévenot. Et cela s'est ressenti. A mesure que les Bleus se relâchaient, la Serbie perdait elle le fil, commettant plus d'erreurs et d'imprécisions. Les Français conservent d'ailleurs leur domination sur les Serbes, qui ne les ont plus battus depuis 2021 en Ligue des nations.

Avec cette victoire, la France débute de la meilleure des manières son tournoi olympique. Pour son prochain match, elle sera opposée au Canada mardi 30 juillet à 21 heures puis à la Slovénie vendredi 2 août à 17 heures (en direct sur France 3 et sur france.tv). Pour rappel, les deux premières nations de cette poule, ainsi que les meilleurs troisièmes, seront qualifiés pour les quarts de finale.