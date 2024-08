Coup de tonnerre pour les handballeurs français qui terminent leur tournoi olympique sans médaille, eux qui avaient remporté le titre en 2008, 2012 et 2021 et l'argent en 2016. Plusieurs tricolores se sont toutefois illustrés ce mercredi 7 août, et notamment en volley et en tennis de table hommes, où les Français se sont qualifiés pour les phases finales. Quatrième au classement des médailles, la France en cumule, pour l'instant 51, dont 13 en or, 17 en argent et 21 en bronze.

Tual et Samba-Mayela en demi-finales

La journée a plutôt bien commencé sur la piste du Stade de France. Tout en maîtrise, Gabriel Tual a fini en tête de sa série du 800 m. Sa place en demi-finales assurée, il a pu communier avec son public. Benjamin Robert et Corentin Le Clezio iront eux en repêchages, après avoir tous les deux décroché la quatrième place de leur série.

Paris 2024 - Athlétisme : Gabriel Tual assume son statut en série du 800m

Outre Gabriel Tual, l'autre championne d'Europe en titre, elle sur 100 haies, a tenu son rang. Cyréna Samba-Mayela a, aussi, décroché sa place en demi-finales, après la troisième place de sa série et avec le cinquième chrono au total. "Les sensations étaient très bonnes", a déclaré l'athlète de 23 ans. Laëticia Bapté aura en revanche une dernière chance aux repêchages.

Septième de sa série sur 5 000 m, après une bousculade, Hugo Hay a gagné sa place pour la finale, de même que Yann Schrub après un appel de la Fédération française d'athlétisme, mais à l'inverse de Jimmy Gressier, éliminé. Ce dernier, après avoir explosé le record de France du 10 000 m vendredi, revient, depuis, de maladie.

Dans la soirée, Sasha Zhoya a été éliminé en demi-finales du 110m haies, avant que Clément Ducos ne se qualifie en finale du 400m haies. Bluffant en séries, le Français de 23 ans a poursuivi sur sa remarquable lancée en prenant la deuxième place de sa demie, derrière le recordman du monde et champion olympique en titre, Karsten Warholm.

La terrible désillusion des handballeurs...

Après une entame de match très convaincante, les Bleus se voyaient déjà qualifiés en demi-finales. Lors de ce quart de finale contre l'Allemagne, ils se sont pourtant retrouvés avec seulement un but d'avance, à sept secondes du coup de sifflet final. Le match a ensuite totalement basculé, quand les Allemands ont arraché la prolongation, après une erreur de Dika Mem.

Paris 2024 - Handball : Nikola Karabatic : "C'est terrible mais il faut l'accepter" . (France Télévisions)

Les Bleus n'ont pas réussi par la suite à faire la différence, en infériorité numérique après l'exclusion d'Elohim Prandi. Les Allemands ont finalement eu le dernier mot (35-34), mettant fin au rêve d'un quatrième sacre d'affilée pour les handballeurs français et à la carrière de Nikola Karabatic.

... Avant la joie des basketteuses et des volleyeurs

Elles ont réussi à battre l'Allemagne. Pour la quatrième fois consécutive, Sarah Michel Boury et ses coéquipières accèdent au dernier carré de la compétition olympique, après cette victoire en quarts de finale (84-71) dans l'Arena de Bercy. Les Belges retrouveront les Françaises en demi-finales et devront notamment se frotter à une Marine Johannès dans une autre dimension : détentrice d'un nouveau record, après avoir inscrit 24 points dans ce match.

Paris 2024 - Basket-ball : Marine Johannès est en feu

Étincelants, les volleyeurs français ont surclassé des Italiens, champions du monde en titre, avec la manière : trois sets à zéro. Portés par les prestations impeccables de Trevor Clévenot et Earvin Ngapeth, les Bleus se sont offert l'opportunité de défendre leur titre olympique, samedi, face à la Pologne.





Les frères Lebrun et Simon Gauzy en demi-finales face à la Chine

La France n'a fait qu'une bouchée du Brésil. En quarts de finale du tournoi masculin de tennis de table par équipes, les Bleus se sont largement imposés (3-0), d'abord grâce au double composé de Simon Gauzy et Alexis Lebrun (11-8, 11-9, 11-6) avant que Félix Lebrun ne se présente, pour rejouer le match qui lui a offert sa médaille de bronze en simple.

JO 2024 : les frères Lebrun de retour JO 2024 : les frères Lebrun de retour (France 2)

Bis repetita : le Français de 17 ans s'est une nouvelle fois imposé sur Hugo Calderano, trois sets à un, avant de laisser son frère parachever ce quart de finale réussi (11-6, 9-11, 11-5, 11-7). Mais leur demi-finale sera assurément plus corsée face à la Chine, favorite dans cette compétition. Son équipe est composée du champion olympique, Fan Zhendong, qui avait surclassé Félix Lebrun, ainsi que de l'ex-médaille d'or à Tokyo et Rio, Ma Long, et de l'actuel champion du monde Wang Chuqin.

La médaille de bronze surprise de Cyrian Ravet en taekwondo

Une première depuis Pascal Gentil, il y a 20 ans. Triple champion d'Europe chez les -58kg, Cyrian Ravet a d'abord dû gagner sa place en petite finale aux repêchages, après avoir perdu en quarts de finale contre le Coréen Taejoon Park. Le Lyonnais s'apprêtait à revenir combattre au Grand Palais, contre le champion olympique en titre, Vito Dell'Aquila, avant que ce dernier ne déclare forfait.

Paris 2024 - Taekwondo : Cyrian Ravet vêtue de bronze

"Je voulais faire le combat, mais là, j'ai la médaille, c'est incroyable", a commenté l'athlète de 21 ans, après un tour d'honneur, drapeau tricolore sur le dos.

Oumiha décroche l'argent, Aboudou-Moindze le bronze

Très déçu, Sofiane Oumiha s'est incliné face au Cubain Erislandy Alvarez Borges, qui a remporté deux rounds à un. Dans la catégorie des -63,5kg, le boxeur toulousain, auréolé de ses trois titres de champion du monde, se présentait sur le ring de Roland-Garros uniquement pour gagner l'or. Mais huit ans après sa médaille d'argent à Rio, il se pare du même métal. "Je voulais terminer en beauté, ça ne s'est pas passé comme je voulais", a-t-il déclaré, les larmes aux yeux.

Paris 2024 - Boxe : Sofiane Oumiha : "Je ne peux pas être content d'une médaille d'argent"

Plus tôt, en demi-finales des super-lourds, Djamili-Dini Aboudou-Moindze avait offert à la France sa première médaille en boxe. Il s'est incliné, par décision unanime des juges, contre l'Espagnol Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui.