Tennis de table aux JO 2024 : les frères Lebrun et Simon Gauzy envoient la France en demi-finales, où ils défieront la muraille de Chine

L'aventure continue pour l'équipe de France masculine de tennis de table. Opposés au Brésil en quarts de finale, Alexis Lebrun, Félix Lebrun et Simon Gauzy se sont imposés sans forcer leur talent (3-0). Une victoire nette et sans bavure logique pour des Bleus favoris qui feront face à un défi immense en demi-finales jeudi : la Chine.

Dans une Arena 4 de la porte de Versailles une nouvelle fois bouillante, les Français – qui jouaient en rouge – ont vite refroidi les ardeurs brésiliennes. Très solides malgré plusieurs approximations offensives, Simon Gauzy et Alexis Lebrun ont d'abord rapidement offert le premier point à la France, en expédiant le double face à Vitor Ishiy et Guilherme Teodoro (11-8, 11-9, 11-6).

Une demie de rêve

Venait ensuite l'entrée en piste de Félix Lebrun, 17 ans à peine et médaillé de bronze en individuel. Face à Hugo Calderano, l'adversaire face auquel le Français a justement remporté sa médaille samedi, le jeune prodige a déroulé son jeu, bien qu'il ait concédé un set au passage (11-6, 11-7, 11-13, 11-6). Alexis Lebrun a ensuite terminé le travail, face à Vitor Ishiy (11-6, 9-11, 11-5, 11-7).

"On a fait un super match. Comme avant-hier, on a mené notre match de la meilleure des manières", a apprécié Félix Lebrun, avant de se projeter sur le choc face à la Chine : "C'est un match qu'on attendait quand on a vu le tableau, qu'on espérait aller jouer. De pouvoir jouer la Chine, le pays du ping, en France, avec une ambiance de folie...On va prendre du plaisir, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher une victoire, j'espère."

Du haut de ses 29 ans, Simon Gauzy, le "doyen" de ce groupe France, a remercié ses jeunes coéquipiers : "Félix et Alex ont fait le boulot, du beau boulot bien fait, et cela va nous permettre de nous reposer parce que je crois qu'on joue assez tôt jeudi. On va bien se reposer, bien se préparer parce que même si c'est une montagne on veut figurer du mieux possible et si on a une petite opportunité de les prendre... C'est une affiche incroyable de jouer la Chine en demies des Jeux."