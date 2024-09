Paris 2024 : pour Teddy Riner les Jeux ont été "un rêve pour tous"

Après le succès de la parade sur les Champs-Élysées pour clôturer les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, il est temps pour les champions comme pour leur public de se dire au revoir. Teddy Riner, Manon Apithy-Brunet, Alexis Hanquinquant, Antoine Dupont, Charles Noakes et Léon Marchand ont accordé une interview au 20 Heures.

"Ce qu'on a vécu est exceptionnel !", Teddy Riner, ne mâche pas ses mots. Lui, qui a gagné trois médailles au cours de ces Jeux olympiques et ainsi qu'une décoration spéciale : "D'avoir été décoré sous l'Arc de Triomphe c'est une fierté pour nos familles. On va tous repartir sur notre petit nuage avec une grande et belle fierté". Manon Apithy-Brunet, l'escrimeuse olympique l'avoue également : "J'ai eu ma petite larme à l'œil quand j'ai été décoré".

Prochain rendez-vous en 2028

La fête à Paris a été un franc succès. Il est pourtant déjà l'heure de penser à la suite pour les athlètes, non sans une certaine reconnaissance pour les Jeux de Paris 2024, comme l'exprime Alexis Hanquinquant, médaillé d'or en para-triathlon : "C'est assez loin pour l'instant mais quand je vois cette expérience à Paris, cette course que j'ai su maîtriser, ça me donne envie de me projeter dans quatre ans". Quoi qu’il en soit, tous les athlètes et para-athlètes français retiendront "la ferveur du public français" au cours de ces Jeux.